Honran a las víctimas de masacre en Bavispe

Bavispe, Son.- En recuerdo a los nueve integrantes de las familias LeBarón, Langford y Miller asesinados hace un año en Bavispe, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Plaza Memorial La Mora. Testimonio de una Tragedia, ubicada a unos metros de donde fueron los hechos.

Acompañado de los familiares de las víctimas, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, e integrantes del gabinete de seguridad, el Mandatario afirmó que el memorial es un homenaje permanente para las tres mujeres y seis menores que perdieron la vida a manos de un grupo armado.

López Obrador dijo que las investigaciones del caso seguirán porque tiene que haber justicia y esto no se debe olvidar. "Nosotros no odiamos, no es nuestro fuerte la venganza, pero sí, no se pueden olvidar estos hechos y tiene que haber justicia, y vamos a continuar en ese camino de hacer justicia", prometió.

En su oportunidad, Amber Ray, representante de la familia Langford y hermana menor de Dawna Ray, quién murió en el ataque, afirmó que la tragedia dejará marcada a las familias LeBarón, Langford y Miller.

La Plaza Memorial La Mora está compuesta por una explanada con un conjunto escultórico al centro, elaborado por el artista sonorense Marlon Balderrama.

En conferencia de prensa, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González informó que en este caso se han detenido 17 presuntos responsables, entre ellos el autor intelectual, Roberto González Montes, El 32, identificado como jefe de plaza del grupo criminal La Línea, en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua.

Sin embargo, el general reveló que faltan por cumplimentar 15 órdenes de aprehensión más en este caso.