Honran a policías asesinados en ataque a alcaldesa en Guerrero

Lamberto Guzmán López y Marco Antonio Aldabera Flores, los dos policías estatales asesinados la mañana del miércoles durante el ataque armado que sufrió la alcaldesa de Pilcaya, Sandra Velázquez Lara, fueron homenajeados en la Universidad Policial de Guerrero.

"Sabemos quiénes lo hicieron, tenemos información no solamente nosotros sino todas las instituciones de seguridad del país quiénes lo hicieron, y sabemos en qué están relacionados", dijo el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien encabezó el homenaje.

La mañana del miércoles, sobre la carretera Pilcaya-Ixtapa de la Sal tres camionetas con hombres armados se le cruzaron al convoy donde viajaba Velázquez Lara y la atacaron. Los cinco agentes estatales que resguardaban a la alcaldesa repelieron el ataque.

En el enfrentamiento murieron los agentes Lamberto Guzmán López y Marco Antonio Aldabera Flores, dos más quedaron heridos y otro salió ileso. La alcaldesa también salió ilesa: viajaba en una camioneta blindada.

La tarde de este jueves, Astudillo Flores, la alcaldesa de Pilcaya y el secretario de Seguridad Pública estatal, David Menchaca Portillo, encabezaron el homenaje.

El gobernador y el secretario fueron los únicos oradores. Ambos aseguraron que habrá impunidad en el crimen de los dos agentes.

En su discurso, Astudillo Flores reconoció la presencia de la alcaldesa y le dijo que sabía lo complicado que ha sido gobernar Pilcaya en las condiciones en las que lo está haciendo.

Velázquez Lara desde el 2018 cuenta con medidas cautelares, porque viajaba en una camioneta blindada y cinco agentes estatales la resguardaban.

A finales de la campaña del 2018, Veláquez Lara solicitó las medidas cautelares por amenazas en su contra de presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

"Nosotros ya cumplimos levantando gente y echando a correr algunos candidatos. Tú declaraste la guerra, te dejamos basura como lo que tú eres... Guerreros Unidos", decía una de las mantas.

Antes de estas mantas fue secuestrado uno de sus hermanos que días después fue liberado.

Velázquez Lara ganó la elección en 2018, hace unos meses se reeligió y volvió a ganar, aunque en el periodo 2012-2015 ya había sido alcaldesa de Pilcaya.

En el gobierno de Astudillo Flores este no es el primer homenaje que realizan a policías estatales asesinados en emboscadas. Ya son cuatro.

La primera fue en abril de 2018, cuando hombres armados emboscaron a policías estatales en la comunidad de Las Mesillas, en el municipio de Petatlán. En esa ocasión murieron seis y los criminales todavía se dieron tiempo de grabar a los agentes agonizando.

En noviembre de ese mismo año, en la comunidad de San Juan Tenería, en Taxco, fueron asesinados tres agentes estatales y un paramédico de la Cruz Roja.

En junio del 2020, en la carretera Taxco-Tetipac fueron asesinados seis policías estatales en una emboscada.

En marzo de este año, en Taxco fueron emboscados policías estatales, no hubo muertos, sólo cuatro agentes heridos.

Y la última emboscada ocurrió este miércoles.

De las cinco emboscadas, cuatro ocurrieron en ese corredor que comienza en Taxco, pasa por Tetipac y termina en