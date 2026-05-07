"Horrible, lo que pasa en Culiacán"

Culiacán, Sinaloa.- "Todo lo que está pasando es horrible", dijo una de las jóvenes que trabajaba en el casino Tropicana, que sujetos armados incendiaron la tarde del lunes en el sector Tres Ríos de la ciudad de Culiacán.

Es una de las personas afectadas por la violencia diaria que se vive en la capital sinaloense por la guerra entre las facciones de "La Mayiza" y de "La Chapiza" del Cártel de Sinaloa.

"Perdí a una compañera a causa de lo que está pasando, es horrible todo", considera entre llanto. Habla de Ana, una madre soltera que murió por intoxicación luego de que hombres prendieron fuego al inmueble, provocando la evacuación de más 40 empleados, los únicos que se encontraban en el lugar, pues no estaba abierto al público porque apenas en abril fue atacado a balazos.

Según el reporte de autoridades de Protección Civil, Ana fue trasladada grave al Hospital General de Culiacán, donde horas después falleció.

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"Que se escuche que esa familia se quedó sin una madre, porque era madre soltera y sus hijos se quedaron solos en este mundo por causa de gente que no se toca el corazón, que no tiene corazón", estalló la joven entrevistada, quien solicitó no ser identificada.

Entre lágrimas, la mujer de unos 25 años de edad relata que una fuente más de empleo se perdió en el estado de Sinaloa, ya que el casino cerrará —como muchos otros negocios— debido a las balaceras, ataques armados y enfrentamientos que se registran día a día en Culiacán.

"No creímos que fuera a pasar esto, pero es la realidad en Sinaloa", recalca la mujer después de haber sido entrevistada por elementos del Ejército Mexicano que llegaron al lugar, ubicado entre tiendas departamentales.

Y en efecto, es la realidad que los sinaloenses viven diariamente tanto en la capital como en la zona rural de la entidad, con asesinatos, balaceras, enfrentamientos durante el día y la noche que han provocado el cierre de negocios y la paralización de las actividades económicas en Culiacán.

Pese al amplio despliegue militar, los elementos del Ejército Mexicano no se dan abasto en la instalación de retenes en calles y avenidas de la ciudad de Culiacán, como una medida para contener la violencia del crimen organizado.

Este mismo miércoles, a un kilómetro de un retén militar, sobre la avenida Ignacio Aldama, un limpiaparabrisas fue ejecutado por sujetos armados.

Durante los puntos de revisión, vehículos y motocicletas son revisados de manera aleatoria por el personal militar que se encuentra desplegado en la ciudad para mantener el orden y la seguridad de la población.