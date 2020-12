Hoy es el principio del fin de la pandemia: Ebrard

Al recibir el primer lote de vacunas de Pfizer y BioNTech para atender el Covid-19 en México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que este es el principio del fin de la pandemia que hasta ahora ha dejado un millón 333 mil contagios y 119 mil 495 muertos en nuestro país.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, minutos después de que aterrizó un avión de la empresa DHL con las vacunas, Marcelo Ebrard y otros funcionarios federales recibieron el primer lote del millón 420 mil 575 vacunas que Pfizer y BioNTech entregarán a México entre hoy y finales de enero.

"Es cierto que estamos frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia, hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas", dijo el canciller.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha encargado cuatro encomiendas y confió en que todas se van a cumplir: ser de los primeros países en recibir la vacuna; que haya suficientes insumos para atender a toda la población; que la vacuna sea gratuita y llegue a todo el país, y que haya recursos económicos para adquirir las vacunas.

Durante el evento donde se recibieron las vacunas también participó el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien recordó que mañana 24 de diciembre iniciará el proceso de vacunación a personal médico, adultos mayores y población vulnerable.

Y a pesar de que el secretario recalcó que hoy es "un día para recordar", también hizo un llamado a la población para no bajar la guardia y seguir previniendo los contagios.

"No debemos dejarnos llevar por el exceso de optimismo o caer en la creencia ingenua de que la lucha ante el virus ha terminado", dijo Alcocer Varela.

En tanto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, informó que se han hecho convenios por mil 659 millones de dólares para adquirir vacunas, pero además la Secretaría de Salud ha contemplado otro gasto de más de mil 300 millones de pesos para aplicar los insumos a la población.

"Estos costos los va a cargar directamente el gobierno federal de tal forma que no va a importar el presupuesto de la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, la Secretaría de Marina o Defensa Nacional.

"La parte más importante de este mensaje es asegurar a los mexicanos y a las dependencias que los recursos que se necesiten están aquí, ya los tenemos apartados, y si se requiriera aumentar la escala de ese ejercicio vamos a hacer espacio fiscal suficiente para ello", aseveró Arturo Herrera.