Hoy es el último día para cambiar tu crédito de Infonavit

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- No lo dejes pasar. Este viernes 30 de diciembre es el último día para cambiar tu crédito en Veces Salario Mínimo (VSM) a pesos.

Con este cambio evitarás un incremento en el saldo de tu deuda y en la mensualidad a pagar, a partir del 1 de enero de 2023.

De acuerdo con el Infonavit hay 2.4 millones de créditos en VSM elegibles para convertirse a pesos.

Un ejemplo de cómo incrementa tu deuda cada año es el siguiente:

Si una persona tiene un saldo de 215 mil 111 pesos en diciembre de 2022, con las actualizaciones anuales el saldo del crédito no deja de subir, por lo que en diciembre de 2035 el derechohabiente adeudará 303 mil 634 pesos.

Pero si conviertes su crédito en VSM a pesos, ese saldo de 215 mil 111 pesos puede obtener un descuento de 53 mil 716 pesos quedándole un saldo total de 161 mil 394 pesos.

Con una tasa de 3.09 % y mensualidades fijas de mil 012 pesos para todo lo que resta del plazo para saldar el crédito.

¿Cómo cambiar mi crédito en VSM a pesos?

A través del Programa Responsabilidad Compartida los acreditados pueden cambiar su crédito en VSM a pesos a través de Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx)

Elegir la pestaña Mi Crédito y después Responsabilidad Compartida.

Ingresar el estado y el código postal en los que se ubica la vivienda.

Hacer clic en Trámite y seleccionar la columna de Responsabilidad Compartida.

Confirmar el trámite, guardar e imprimir el acuse con el monto de la mensualidad fija con la conversión a pesos.

Convertir 2.5 millones de créditos, la meta

El Infonavit tiene como meta la conversión 2.5 millones de créditos en VSM a pesos hasta 2024.

Cabe recordar que los créditos en VSM otorgados a través un cofinanciamiento no pueden ser convertidos a pesos, pues se trata de un crédito relacionado a otro otorgado por un banco.