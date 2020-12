"Hoy lo indulto": El presidente y la secretaria de Gobernación, frustrados, en vivo, por un caso (VIDEO)

El Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, estaban claramente frustrados. Un joven encarcelado y torturado cumplió 13 años preso y no tiene sentencia siquiera, y la madre ha estado dos veces en la conferencia matutina, en vivo, reclamando su liberación.

López Obrador, visiblemente agobiado, ofreció liberarlo por medio de un indulto presidencial, y cuestionó a la Secretaria Olga Sánchez si era posible hacerlo con el poder que tiene como mandatario.

"¿Puedo como titular del Poder Ejecutivo indultarlo? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo", preguntó el Presidente.

Sin embargo, Sánchez Cordero, quien fue Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), le dijo que eso era imposible, pues "el indulto procede cuando hay sentencias definitivas, en este momento todas la sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento".

"No hay sentencias, el indulto procede únicamente con sentencias definitivas", confirmó la Secretaria.

La madre de Rafael, Judith Valenzuela, expuso que su hijo fue acusado en enero del 2008 por delincuencia organizada y portación de armas en Valle de Bravo, pero no por traer drogas como había mencionado la Secretaria Sánchez Cordero.

"Una precisión para la señora Secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga y no, no fue así, no había droga", aclaró.

A pesar de que el joven ha obtenido cuatro protocolos de Estambul, donde se comprobó que sí fue torturado, sigue preso, incluso la madre del joven expuso que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) ya había solicitado la liberación.

"El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó al Gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño", aseguró.

La señora Judith cuestionó al Presidente y a los presentes sobre el caso de su hijo, pidiendo que se resuelva y se haga justicia.

"Yo sólo quiero que usted, o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta, y que hace tres años debía estar ya conmigo libre, con su familia en libertad, por qué sigue preso?", remarcó.

Esto provocó que el Presidente AMLO respondiera que con este caso se pretende "conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y si actuaron con justicia".

"Es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos, se decide por un Juez que se debe de reponer el procedimiento, entonces en vez de dejarlo en libertad porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata que se reponga el proceso y es reiniciar la investigación, con toda la demora que caracteriza al Poder Judicial y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería estar en libertad, si se pone por delante la justicia. Si se pone por delante el derecho hay que esperar a que se reponga el procedimiento", declaró el mandatario.

POSIBLE LIBERTAD

A pesar de que Sánchez Cordero le dijo al Presidente que no podía indultar a Rafael, aseguró que bajo los protocolos de Estambul, un Juez sí podía otorgarle la libertad de inmediato.

"Yo creo que con el tema de tortura, Presidente, un Juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato. Con los protocolos de Estambul se la otorgaría de inmediato".

Con esto, el Presidente se comprometió a resolver la situación, y dijo que se presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura para ver si se puede dar una amnistía en el caso, además se comprometió a hablar hoy mismo con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

"Siendo respetuosos de la independencia del Poder Judicial, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de administrar a jueces y ministros, el Consejo de la Judicatura haga lo que corresponda, y ojalá puedan resolver pronto... o que nos recomienden si nosotros como integrantes del Poder Ejecutivo podríamos declarar una amnistía en este caso. Confío en el Consejo de la Judicatura Federal porque afortunadamente sus integrantes son gente con dimensión social, lo mismo jueces y magistrados y los ministros, hay mujeres y hombres sensibles. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, es un hombre íntegro, buen abogado y un hombre con visión humanista", aseguró AMLO.