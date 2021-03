"Hubo gas en marcha 8M, pero no provino de policía de CDMX"

"Niego categóricamente que los policías de la Ciudad de México hayan usado gas lacrimógeno durante la protestas feministas; se está investigando quién uso el gas y qué tipo de sustancias era", afirmó Marcela Figueroa, subsecretaria de desarrollo institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que se está integrando la investigación sobre quién uso el gas y qué tipo de sustancias era porque hubo varios hombre infiltrados que actuaron de manera violenta.

"Nosotros no hemos negado, lo que negamos categóricamente es que viniera de nuestro lado... Lo que se niega es que vengan del lado de la Policía porque nosotros nunca negamos que hubieran gases lacrimógeno, incluso nuestras compañera policías mujeres reportaron lo mismo que reportan las manifestantes que sintieron.

"Tenemos mucha evidencia videográfica, de todas la manifestación y la Fiscalía está integrando carpetas de investigación... Nosotros también estamos haciendo investigaciones porque queremos saber de dónde vino eso y también que tipo de gas, ahora mentiría si digo que es gas lacrimógeno. No sabes exactamente qué tipo de gas es", comentó.

En tanto, Miguel Barrera, director de Brigada Marabunta, señaló que recolectaron evidencia del uso de gas lacrimógeno, pues recuperó dos cápsulas y una granada, las cuales están dispuestos a entregar a las autoridades capitalinas para que se realice la investigación correspondiente.

"Hemos recuperado una de las granada y cápsula, tiene la clasificación C, que refiere es gas lacrimógeno. Recuperamos dos cápsulas, que son como balas, y una granada. Una cápsula y una granada la entregamos inmediatamente a personas de la Comisión de Derechos humanos de la Ciudad de México", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

--Falso que la policía haya utilizado gas lacrimógeno: Sheinbaum

Ayer martes, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es falso que la policía haya utilizado gas lacrimógeno o balas de goma para dispersar la manifestación del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer —como lo denunciaron participantes en la marcha— y explicó que sólo se emplearon extintores.

"La policía de la Ciudad de México no usa balas de goma, no tiene ni siquiera los aditamentos para usarlas, y tampoco se usó gas pimienta. Lo que sí utilizaron fueron extinguidores, que sobre todo las mujeres policías tienen, pues porque ustedes vieron las escenas de cómo, inclusive, buscaron prenderles fuego", comentó la mandataria.

Expuso que aunque su gobierno está en contra de la violencia hacia las mujeres, como autoridad debe garantizar la integridad de las personas, principalmente cuando en manifestaciones se utilizan bombas molotov y objetos para agredir.

Indicó que es injustificable la violencia hacia policías, pues hubo 69 lesionadas, algunas con quemaduras.

--Indaga FGJ infiltrados

Como parte de las investigaciones que realiza la fiscalía sobre los daños, destrozos y lesiones que dejó la marcha del 8 de marzo, la institución dio a conocer que de entre todas las personas que participaron en las agresiones contra mujeres de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), apenas cuatro se encuentran a disposición del Ministerio Público y a más tardar hoy se definirá su situación jurídica.