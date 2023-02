Humberto Zurita recuerda a Christian Bach en su aniversario luctuoso

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 27 (EL UNIVERSAL).- Zurita recurrió a sus redes sociales para conmemorar esta fecha pues, si bien, destacó que no necesita que se cumpla un aniversario luctuoso para recordar a la mujer con la que estuvo casado por 33 años, quiso reiterar el amor y la felicidad que todavía hoy le brinda. Esta publicación fue tan conmovedora que, hasta su actual pareja, Stephanie Salas reaccionó a ella.

En 2019, la familia Zurita Bach espero algunos días antes de dar a conocer que Christian había perdido la vida. En ese momento, la noticia causó conmoción publica, no sólo porque la actriz argentina era muy joven, pues tenía tan solo 59 años cuando dejó este plano, sino porque desde hacía un tiempo era muy poco lo que se sabía de ella, pues Zurita llegó a declarar que tanto él y como su esposa se retirarían de la actuación.En el comunicado en el que Humberto y sus dos hijos, Sebastián y Emiliano, hablaron del deceso de Bach, explicaron que la causa de su muerte se había tratado de un paro cardiaco, sin embargo, mucho fue lo que se especuló acerca de que la actriz supuestamente había padecido una enfermedad en los huesos, la cual había orillado a que se alejara del mundo de la televisión, aunque -a la fecha- tal parece que será una incógnita que no será revelada, pues su familia ha destacado que nunca profundizará en lo ocurrido, pues así fue como lo quería Christian.Y aunque los Zurita Bach son muy herméticos cuando los medios de comunicación les preguntan por Christian, cada tanto, Humberto recurre a sus redes para compartir una fotografía de su esposa y, por supuesto, este 26 de septiembre -fecha en la que cumplió años de haber partido- no podía ser la excepción, por ello, el actor de 68 años subió una instantánea en la que la actriz aparece con su característico cabello rubio, el cual, siempre uso al estilo "pixie".En el mensaje en el que etiquetó a sus hijos, el actor de "La reina del sur" escribió:"Christian: En el lugar que habitas, no existen los años ni los onomásticos, ni el Día de Muertos. Sólo en nuestros corazones y en nuestra mente existe la posibilidad de privilegiar el recuerdo sobre el olvido. De sentirte siempre cerca y tenerte presente en cada uno de nuestros días. Hoy 26 de febrero (como siempre), hago un paréntesis y detengo el tiempo, para honrar y agradecer el haber compartido tu compañía y tu amor en nuestras vidas. Descansa en paz. Te amamos hoy y siempre. 26/2/2023".Inmediatamente, la publicación alcanzó miles de reacciones y cientos de comentarios, pero de entre todos los mensajes de apoyo que recibió Humberto, se destacó el de Stephanie Salas, su nueva pareja, quien siempre se ha mostrado solidaria con el actor pues, fue precisamente la amistad que unía la unía a Bach lo que propició que ella y el actor se reunieran por primera vez y, más adelante, tuvieran una primera cita.Stephanie comentó:"Para siempre Christian!!!", acompañada de un emoji de rayo y un corazón.Así fue la historia de amor entre Christian Bach y Humberto ZuritaHumberto y Christian se conocieron en 1980, de acuerdo a lo que narró el actor en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, cuando grabaron juntos la telenovela "Soledad", sin embargo, el actor confesó que él ya la había visto antes, en una publicación de la revista "Tele-Guía" en la que mencionaban que era una actriz recién llegada de Argentina.En esa ocasión, Zurita estaba con Ana Martín y le expresó que se fijara bien en esa actriz, pues se la habían traído a él desde Argentina y, aunque en efecto, la pareja contrajo nupcias en 1946, en una parroquia ubicada en Polanco, por años cosecharon una gran amistad, pues aparecieron en varias obras de teatro por las que emprendieron varias giras, en las que hablaban por horas, lo que llevó a convertirse en confidentes.Sin embargo, en esa época, ambos tenían pareja y fue cuando Bach terminó su relación que Zurita comenzó a inquietarse y, al terminar con la joven con quien sostenía un romance, el amor entre ellos floreció en un matrimonio de 33 años y la concepción de dos hijos.