Huracán "Delta" no causó afectaciones mayores; "nos fue bien": AMLO

Al señalar que "nos tuvo consideración" y que "nos fue bien", el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el huracán "Delta" no haya causado afectaciones mayores a su paso por la península de Yucatán.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó la labor que hicieron más de 10 mil trabajadores que fueron movilizados para atender la emergencia por el fenómeno natural.

"Afortunadamente no se registraron víctimas, nos tuvo consideración el huracán, perdió fuerza antes de entrar a territorio, a tierra y ya está en el Golfo de México, ya salió. No hubo muchos daños, árboles que cayeron. Están trabajando allá los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para restablecer la energía eléctrica.

"Quiero mandar un reconocimiento a todos los trabajadores de la industria eléctrica son muy eficaces en mucho poco tiempo restablecieron el servicio así lo están haciendo. Espero que mañana a este normalizada la industria eléctrica en esa parte que afectó el huracán. Vamos a decir que nos fue bien".

En Palacio Nacional, el mandatario agradeció a todos los trabajadores de las diversas instituciones que se enviaron a la Península y destacó la labor hecha por el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina (Semar) -quien estuvo al mando del operativo- y de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil.

"Y agradecer también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que trabajaron de manera conjunta, alrededor de 10 mil trabajadores de otras dependencias federales que están ahí no se van a retirar para que el restablecimiento de las actividades económicas, sociales y el regreso a la normalidad", aseveró.