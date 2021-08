Huracán provocó severos daños agropecuarios

VERACRUZ, Ver.- Docenas de cultivos de cítricos, plátano, vainilla y café fueron arrasados en el norte de Veracruz por los intensos vientos, con rachas de hasta 205 kilómetros por hora, con los que ingresó el huracán Grace.

La amplia región donde impactó el fenómeno meteorológico, que abarca los municipios de Tihuatlán, Álamo, Espinal, Poza Rica, Coxquihui y Papantla, sufrió severos daños en su producción agropecuaria.

El huracán que tocó tierra con categoría 3 en los primeros minutos del sábado, pegó por dos vías a cientos de campesinos y productores: los vientos que derribaron matas de plátano, tiraron naranjas, mandarinas y limones; y las lluvias que inundaron cultivos completos. "Hay daños bastante considerables", adelantó el dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Manuel Guerrero.

En el caso de los municipios de Álamo, Tihuatlán y Poza Rica, en las más de 120 mil hectáreas donde se siembran cítricos, hay severas afectaciones. En la sierra de Papantla, miles de matas de café se perdieron.

Alerta generalizada

La producción de esa región es para consumo nacional y también para exportación, sobre todo éste último de cítricos.

Sin embargo, cauto, el líder campesino afirmó que aún no se tiene un número exacto de hectáreas dañadas ni toneladas que se hayan perdido, porque recuerda que en estos momentos se privilegia el resguardo de familias. En docenas de comunidades de las partes altas hay una incomunicación total. No hay acceso ni servicios celulares o telefónicos, por lo que no hay reportes de primera mano sobre los daños.

Hay una alerta generalizada por las llamadas "avenidas" de agua que se esperan en las próximas 24 a 48 horas.