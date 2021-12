IATA destaca falta de vías de acceso al aeropuerto Felipe Ángeles

A tres meses de que se inaugure el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en Santa Lucía, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) destacó la falta de vías de acceso para llegar a la nueva terminal aérea.

En conferencia de prensa, Peter Cerdá, vicepresidente regional para las Américas de la IATA, dijo que las obras del nuevo aeropuerto están avanzando para abrirlo en marzo, pero las aerolíneas ya le han mencionado al gobierno mexicano la importancia de contar con vías de acceso.

"Lo que nosotros como industria hemos comunicado al gobierno es la importancia de las vías de acceso al aeropuerto.

"En una ciudad de la magnitud de la Ciudad de México, se van a requerir varias vías, varias carreteras de entrada y salida para poder acceder a ese aeropuerto, para hacerlo un aeropuerto competitivo en el futuro", indicó Cerdá.

A nivel aeroportuario no hay ninguna preocupación sobre el AIFA

La IATA comentó que, a nivel aeroportuario, no tienen ninguna preocupación sobre el AIFA, ya que cuenta con buena infraestructura y grandes posibilidades de prestar un buen servicio tanto a los pasajeros como a las aerolíneas.

Sin embargo, a nivel de tránsito aéreo, es necesario que se implementen las medidas desarrolladas para el espacio aéreo de la Zona Metropolitana del Valle de México con procedimientos de alta tecnología y se debe asegurar que se cumplan.

"Falta un poco más de cumplimiento de los procedimientos que se han implementado y es el único tema que está un poco pendiente.

"Cuando se abra el aeropuerto de Santa Lucía se va a hacer más compleja la operación y es crítico que el Seneam con los controladores implementen los procedimientos que han sido desarrollados para ese espacio aéreo", apuntó Cerdá.

La IATA agregó que cada aerolínea es libre de decidir en cuál de los tres aeropuertos desea operar, o si van a operar en más de uno: el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía.

El representante de las aerolíneas comerciales también destacó la importancia de seguirle dando mantenimiento al AICM, ya que seguirá siendo el aeropuerto principal tanto para aerolíneas extranjeras como nacionales.

"El AICM también requiere mantenimiento, infraestructura y mejoramientos, ya que en este momento es el aeropuerto primario del país, así que se requiere que sigamos mejorando y sosteniendo la operación en ese aeropuerto durante los próximos años.

"El AICM se va a mantener como el aeropuerto principal de la Ciudad de México para la gran mayoría de los vuelos internacionales y es un hub estratégico para las aerolíneas mexicanas y eso no cambia en el corto plazo", destacó Cerdá.

No obstante, la IATA reconoció el potencial del aeropuerto en Santa Lucía con las aerolíneas que ya anunciaron operaciones en este aeropuerto, ya que en esta zona hay más de 5 millones de personas en las comunidades cercanas que preferirán esta terminal, en lugar de ir al AICM.