IATA suspende venta de boletos de Interjet por medio de agencias

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) suspendió la venta de boletos de Interjet a través de agencias de viaje.

Se suspendió a Interjet del sistema Billing and Settlement Plan (BSP), por lo que las agencias de viaje acreditadas por la Asociación ya no pueden vender boletos de esta aerolínea.

La IATA envió una carta a las agencias de viaje donde les pide que suspendan todas las actividades de emisión de boletos de Interjet.

"Los agentes de viajes del BSP deberán suspender inmediatamente todas las actividades de emisión de billetes en nombre de Interjet, incluido el uso de todos los sistemas automatizados para el procesamiento de los reembolsos u otras transacciones en nombre de Interjet", indica la carta.

También ordena dejar de utilizar el nombre de Interjet y el código numérico como compañía aérea emisora de boletos.

De acuerdo con la Resolución 850, la IATA ordena la suspensión de la venta de boletos de una aerolínea cuando adeuda liquidaciones del BSP, cuando cesa todas las operaciones regulares de pasajeros o cuando entra en un proceso de bancarrota, entre otras.

La IATA también le pidió a las agencias que abonen el importe de las liquidaciones pendientes directamente con Interjet.

Una liquidación pendiente incluye cualquier importe debido a/o por una compañía aérea a un agente para la cual todavía no ha vencido la fecha marcada en el calendario BSP.

"Todas las liquidaciones pendientes, incluidas las ventas y los reembolsos pendientes o cualquier transacción futura, deberán liquidarse directamente con Interjet", detalla la carta.

Los 5 mil trabajadores de Interjet emplazaron a huelga para el 8 de enero, pues llevan tres meses sin cobrar su sueldo y aerolínea cancela constantemente sus vuelos al no tener efectivo para comprar combustible.