Identifican 9 marcas de pruebas Covid no autorizadas por la Cofepris

La Secretaría de Salud (Sedesa) a través de la Agencia de Protección Sanitaria informó que se identificaron, hasta ahora, nueve marcas de pruebas de detección de Covid-19 que se ofertan en distintas redes sociales que no están autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Las dependencias llamaron a la población a no adquirir las pruebas por redes sociales, ya que son un riesgo para la salud, porque pueden ser falsas o apócrifas y, por ende, sus resultados no son confiables, de tal forma que arrojan falsos negativos y quienes tengan el virus SARS-CoV2, sin saberlo, propagarán la enfermedad entre sus familiares.

Además, las exhortaron a quien conozca de la venta ilegal de pruebas rápidas, lo denuncien en la página de Internet: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/denuncias-sanitarias

EL UNIVERSAL publicó en su edición impresa que la venta de pruebas rápidas y anticuerpos en la Ciudad de México se ha incrementado mediante redes sociales e incluso, aseguran, que son aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

Por lo que este viernes, la Secretaría de Salud capitalina informó que las marcas que hasta este momento se han identificado como no autorizadas por Cofepris son las siguientes:

1. Covistix (Antigen Test for the Detection of SARS-CoV-2 Virus in Nasal Swab)

2. Realy novel coronavirus (Sars-Cov-2) antigen rapid test cassette (Swab)

3. Kit de detección de antígenos (antígeno/fronto nasal)

4. Prueba rápida de antígenos SARS-COV-2

5. SARS-COV-2 IgG/IgM Rapid Test

6. Fastep: covid19 IgG/IgM Rapid Test Device

7. Vivadiag: SARS-COV-2 AG saliva rapid test

8. Hotgen Covid-19 Antigen Schnelltest Ve1 (Sellbest)

9. One Step Test For Sars-Cov-2 Antigen.