logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Identifican a 3er. minero fallecido en El Rosario

Por El Universal

Abril 12, 2026 03:00 a.m.
A
Identifican a 3er. minero fallecido en El Rosario

Ciudad de México.- La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que tras diligencias de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se logró la identificación del tercer trabajador localizado sin vida en las labores de rescate de la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa. Se trata de Abraham Aguilera Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato.

"En este momento, se mantiene el acompañamiento cercano y permanente a sus familiares, brindando todo el apoyo necesario durante este proceso", afirmó a través de redes sociales.

Por otra parte, el minero Francisco Zapata Nájera, de 42 años que fue rescatado luego de permanecer atrapado a 300 metros de profundidad por espacio de 13 días, fue dado de alta del hospital donde había sido internado para recuperar su salud, su primera petición fue que lo llevaran a la playa contemplar el mar.

Zapata Nájera, trabajador de la mina Santa Fe, del municipio de El Rosario, solo permaneció dos días bajo cuidados médicos, a causa del cuadro severo de deshidratación que presentó al ser extraído por un grupo de rescatistas militares y civiles el pasado miércoles ocho de abril.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Señaló que aún se continúan con los trabajos de extracción de agua y lodo de los túneles, sobre todo de una sección, donde se presume puede estar resguardado el cuarto y último minero que quedó atrapado, por lo que se espera encontrarlo con vida.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

