Identifican a cuatro jóvenes migrantes que murieron ahogados en NL

A-AA+

Cuatro migrantes de Guatemala que murieron ahogados en un canal de agua en el municipio de Pesquería, Nuevo León, fueron identificados, informaron autoridades consulares.

Las personas fueron identificadas como Germán Estuardo Martínez Chan, de 27 años de edad, originario de San Bartolo, del departamento de Totonicapán; Karina Lisbeth González Palacios, de 26 años de edad, de la ciudad de Huehuetenango; Leonel Argueta Pelicó, de 31 años de edad, de Momostenango, Totonicapán; y Cender Marcelino Baten Argueta, de 20 años de edad, de Momostenango, Totonicapán.

Los familiares de los fallecidos de Totonicapán y Huehuetenango acudieron a las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores a identificar los documentos que tienen en poder las autoridades para confirmar si realmente se trataba de ellos.

"Los cuatro familiares que reconocieron los cuerpos firmaron documentos solicitando la repatriación. El gobierno de Guatemala cubrirá los gastos de repatriación hasta Ciudad de Guatemala, mientras que el Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala se encargará del traslado de los cuerpos hacia el municipio respectivo", informaron funcionarios.

Familiares de otros tres fallecidos no han podido corroborar su identidad por el estado en que se encontraban los cuerpos, explicaron funcionarios. "En este caso, se llevará a cabo una identificación por medio de huella dactilar, en conjunto con el Registro Nacional de Población", pero el proceso podría llevar varios días, agregaron.

Un familiar que no es de primera línea de un fallecido "no pudo firmar los documentos para repatriar el cuerpo", explicaron los funcionarios. "Estamos a la espera de que un familiar de primera línea se acerque a una de las delegaciones del Minex", dijeron.

Pero de los 14 fallecidos, dos cuerpos no han sido reconocidos porque no se les encontró documentos en sus pertenencias, pero autoridades de la Fiscalía de Nuevo León y del consulado de Monterrey "trabajan en ello", indicaron.