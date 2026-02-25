Identifican a dos mineros en Pasta de Conchos tras 20 años
Se garantiza acompañamiento a familiares para la entrega digna de los restos de los mineros.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- Las instituciones integrantes del Mando Unificado en Pasta de Conchos notificaron, a sus respectivas familias, la plena identificación de los mineros José Isabel Minjarez Yáñez y Ricardo Hernández Rocha, que corresponden a los rescates de los cuerpos número 24 y 25, en los trabajos de búsqueda encabezados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a 20 años de la tragedia en dicha mina, que costó la vida a 65 trabajadores.
Acciones de la autoridad
En un comunicado conjunto, las secretarías del Trabajo y de Energía y la CFE informaron que a partir de ahora "se avanzará en el protocolo establecido para el reconocimiento y entrega digna de los restos a los familiares, garantizando el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en todo momento hasta el destino final de los mineros como ha sido en los 23 casos anteriores".
Detallaron que en estas labores cuentan con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Medicina Genómica y el Gobierno del estado de Coahuila, así como de los distintos gobiernos municipales de la región carbonífera.
¿Qué declararon las autoridades sobre la búsqueda?
"De acuerdo con las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y bajo el compromiso de los titulares de las instituciones del Mando Unificado, ratificado recientemente ante el pleno de las familias el pasado 20 de febrero, se seguirá trabajando para la búsqueda y rescate de los restos de los 38 mineros pendientes con transparencia, seguridad y participación de la comunidad", enfatiza el comunicado.
