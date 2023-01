Identifican a operadores del CJNG que secuestraron a defensor de DH

A-AA+

MORELIA, Mich., enero 22 (EL UNIVERSAL).- Habitantes y autoridades de la región, identificaron a los jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación que secuestraron el pasado 15 de enero al defensor de Derechos Humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al líder comunitario indígena de Aquila, Michoacán, Antonio Díaz Valencia.

Las fuentes consultadas, revelaron que, con base en el trabajo de inteligencia y una vez analizados los datos de prueba, concluyeron que quien obliga a Antonio Díaz a grabar un video, es un operador regional del CJNG, en el municipio de Tecomán, Colima.

Se trata de Óscar Fernando Arreguín Girón, El Anzuelo, jefe de sicarios de esa organización criminal, que opera en el estado de Colima.

Datos de las áreas de seguridad, indicaron que El Anzuelo, está bajo el mando de Luis Gabriel Cabrera Jiménez, El Humilde, lugarteniente del CJNG.

Familiares y habitantes de la comunidad de Aquila, pidieron en ese sentido a las autoridades de Colima, involucrarse en las tareas de búsqueda.

Acusaron la inacción de la Fiscalía de Colima y del gobierno de esa entidad, quienes se han hecho a un lado en las indagatorias.

Este sábado, se cumplió ya una semana de que fueran secuestrados, el profesor Antonio Díaz y el abogado Ricardo Lagunes, al municipio de Tecomán.

Los informes de seguridad señalan que una persona de nombre Guadalupe "Lupillo" Magaña, fue la última persona con la que estuvieron las ahora víctimas de desaparición.

Lupillo Magaña, habitante de Aquila, es identificado por sus nexos con la célula criminal del CJNG en esa región de la Sierra-Costa michoacana.

Así sucedieron los hechos

Los reportes indican que Lupillo Magaña, les pidió a Ricardo y a Antonio que, a su paso, lo dejaran en un minisúper del municipio aledaño de Coahuayana y así fue.

Un video de las cámaras de seguridad en poder de EL UNIVERSAL revela el paso de la camioneta en la que viajaban y cuando se dirigen rumbo al estado de Colima.

Las grabaciones confirman que el abogado y el líder comunitario, abandonaron poco después de las 7 de la noche del domingo, el estado de Michoacán.

Minutos más tarde, la camioneta donde viajaban fue encontrada en la localidad de Cerro de Ortega, del municipio de Tecomán.

La camioneta, con impactos de bala, fue abandonada en la zona conocida como "Topes de Cerro de Ortega", ubicada sobre la carretera 200, que conduce a Manzanillo.

En otros videos se ve que antes de ser secuestrados, Lupillo Magaña desciende del vehículo en el que viajaban, toma su teléfono y se retira de la camioneta sin despedirse.

Los familiares y pobladores de Aquila acusaron que, hasta este momento, el sospechoso, no ha sido llamado a declarar.

Ante la desesperación, los habitantes y seres queridos de ambas víctimas decidieron bloquear la carretera 200, como medida de presión a las autoridades de Michoacán y de Colima.

Las manifestaciones, han permitido que cada determinado tiempo, pasen los automovilistas, para no afectarlos en su circulación.

Advirtieron, sin embargo, que radicalizarán sus acciones, en caso de no tener resultados de las investigaciones, que lleven a las autoridades, con el paradero de los activistas.

Exigieron, que ambas víctimas aparezcan con vida y que se capture a los responsables de este hecho criminal, perpetrado en el estado de Colima.