Identifican a víctimas mortales del incendio en bar en Sonora

SAN LUIS RÍO COLORADO, Son., julio 23 (EL UNIVERSAL).- La población sanluisina no sale de la conmoción que le ha causado la tragedia ocurrida tras el incendio intencional del Bar House Cantina, donde murieron 11 personas y 6 resultaron heridas, a quienes ha ido identificando en el transcurso de las horas.

Todas son personas queridas y respetadas en la ciudad, la mayoría era visitante asidua del antro que fue incendiado madrugada del sábado 22, por un hombre que fue desalojado por impertinente con las mujeres.

Fue identificado por sus familiares Miguel Ángel Contreras Arreola quien era vendedor de flores y quedó atrapado en el antro mientras trabajaba.

Compañeros del grupo Mitosis, reconocieron entre las víctimas mortales a Adrián Becerra, percusionista, a Ricardo Martínez, guitarrista y Aarón Hernandez, saxofonista, quienes amenizaban el antro esa noche.

La señora Julissa Cuen y su hijo Emilio de 17 años de edad, fueron identificados por familiares.

También perdió la vida una joven pareja de novios conformada por Betzy Burgos y Benjamín Pedraza.

Perdieron también la vida la maestra Lizbet Denisse Nava, Águeda Escobedo y un menor de edad.

Familiares de víctimas del incendio piden ayuda

Familiares y amigos piden ayuda para solventar gastos médicos y funerarios ante la inesperada desgracia.

Alicia Reatiga León publicó en redes sociales: "Me he tomado el atrevimiento de crear una causa en GoFundMe para apoyar a la familia de mi mejor amiga, Evelyn. Quien desafortunada estaba ayer en la noche en el lugar de los hechos, y hoy se encuentra hospitalizada. Espero que nos puedan ayudar en esta causa, donde nadie merecía pasar por una situación como ésta".

"Hola gente, como saben, anoche fue terrible para San Luis, Mx. Hubo un incendio provocado en Beer House. Desafortunadamente, mi mejor amiga Evelyn García estaba allí y ahora está en el hospital de Yuma, la trasladarán a Phoenix.

Esta cuenta ha sido creada para financiar y brindar apoyo a su familia en los gastos médicos. Si es posible, por favor ayúdenos a donar a esta causa. Agradecemos su apoyo", señala la petición.

En el caso de Julissa Cuen y su hijo Emilio, a los "familiares y amigos se solicita la cooperación voluntaria, como todos saben la familia Cuén estamos pasando por una tragedia, y se necesita cubrir gastos funerarios para Julissa & Emilio, víctimas del incendio del antro cualquier aportación que podamos hacer será bien recibida, el gobierno no ha dado solución al asunto".

Se pide hacer depósitos en OXXO a la tarjeta Bancoppel 4169 1608 6788 0404 a nombre de Angelita Cuén López.

En el caso de Miguel Ángel Contreras Arreola, su sobrina Karina Ornela pidió "a todo aquel que guste donar un peso si es su voluntad le agradecería eternamente, él mi tío, un hombre humilde vendedor de flores que perdió la vida en Beer House".

"A quienes dicen que el gobierno nos va ayudar, no es así, el gobierno sólo decidió entregar el cuerpo a la funeraria que le dio la gana".

"Miguel Angel Contreras Arreola, el señor de las rosas lo conocían, siempre sonriendo cualquier cosa que deseen saber o apoyarnos directamente conmigo o Abigail Ornelas, mil gracias".

Velan a víctimas del incendio en Beer House

Los servicios fúnebres de las víctimas del incendio del Beer House iniciaron en algunas funerarias y domicilios particulares de San Luis Río Colorado.

En redes sociales se informa que los restos mortales de Agueda Escobedo será velado este domingo 23 de julio, en el salón ejidal en el ejido Hermosillo desde las 12:30 horas.

Rodeados de un gran número de arreglos florales, fueron velados en una funeraria local, los restos de los músicos del grupo Mitosis.

Familiares y amigos participaron en misas para darles el último adiós.

En tanto, afuera del antro Beer House se han colocado flores y veladoras en memoria de las personas fallecidas.

Diputados de MC exigen juicio político en contra de alcalde de San Luis Río Colorado

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano, Ernesto de Lucas, Jorge Russo, Natalia Rivera y Rosa Elena Trujillo, exigen juicio político contra el presidente municipal de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, quien, acompañado de representantes de Protección Civil y Desarrollo Urbano municipal, reconocieron que el bar operaba de manera irregular y no contaba con permisos actualizados, desde hace cinco años.

Esta tragedia muestra una cadena de corrupción y negligencia por parte de la autoridad municipal y de Protección Civil Estatal, dependencia que se encuentra de vacaciones, hasta el próximo 7 de agosto.

Las lamentables muertes en el incendio de San Luis Rio Colorado se pudieron haber evitado si las autoridades estatal y municipal hicieran su trabajo, indicaron las y los diputados de la Bancada Naranja.

El establecimiento del bar no contaba con licencia para operar, no había sido supervisado y, por lo tanto, la autoridad no garantizó que funcionaran adecuadamente las salidas de emergencia; era un lugar clandestino frente a las "narices" de las dependencias. ¿Cuántos locales más se encuentran en estas condiciones en Sonora?, cuestionaron.

De nueva cuenta, la bancada naranja señala que en Sonora no hay autoridad: "quizá no pudieron evitar el incendio, pero sí esta terrible tragedia que ocasionó la muerte de doce personas".

"En este momento de luto, les recordamos a las familias de las víctimas y a todos los sonorenses que la Ley de Responsabilidad Patrimonial, aprobada por la Bancada Naranja, obliga a que los que fallaron paguen por sus omisiones criminales".

"Reconocemos la rápida respuesta del fiscal para detener al presunto responsable del incendio. Pero no es suficiente; ahora hay que proceder con los que pudieron evitar las muertes, pero no hicieron su trabajo", subrayaron los legisladores.