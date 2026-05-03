Identifican seis cuerpos hallados en Tepezalá
Zacatecas, Zac.- El fiscal Cristian Camacho Osnaya, informó que, hasta la tarde de este sábado, se tenía la confirmación de que seis de los siete cuerpos localizados en el municipio de Tepezalá, Aguascalientes, son de personas originarias de Zacatecas, entre ellas, dos mujeres.
El fiscal zacatecano destacó que, debido a la colaboración estrecha que hay entre las dos fiscalías, tanto de Aguascalientes como de Zacatecas, el proceso de identificación se logró por medio de las denuncias que se obtuvieron de las familias de las víctimas y la media filiación fotográfica y el examen a los tatuajes específicos encontrados en los cuerpos.
Dijo que aún falta la identificación del séptimo cuerpo, pero, es algo que le compete a la Fiscalía de Aguascalientes, así como las investigaciones del hallazgo de los cadáveres. Insistió en que hay estrecha colaboración entre ambos gobiernos; incluso, dijo que ayer se desplegó un operativo en la región sureste y zona limítrofe entre ambas entidades, con el objetivo de dar con los posibles responsables de perfiles que investiga aquella entidad.
Camacho Osnaya también aclaró que, de todos los casos, en Zacatecas sólo se contaba con una denuncia de privación ilegal de la libertad presentada el pasado 17 de abril, ocurrida en la comunidad de Cieneguillas.
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Otras tres denuncias se recibieron apenas la tarde del viernes, luego que se dio a conocer el hallazgo de los siete cuerpos.
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