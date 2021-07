IFT investiga prácticas monopólicas en distribución de celulares

La Autoridad Investigadora (AI) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) inició una investigación por posibles prácticas monopólicas relativas en distribución de teléfonos móviles y comercialización del servicio de telecomunicaciones móviles, en Colima, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

La investigación se deriva de una denuncia recibida por la Autoridad Investigadora y se establece bajo el número de expediente AI/DE-006-2020, indica el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El regulador explica que las prácticas monopólicas relativas previstas en la ley se relacionan con "la fijación, imposición o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores".

Además de imponer la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable.

"Y el otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o proveedores a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o transacción sujeta al requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o servicios objeto de la venta o transacción, en los mercados de distribución de equipos terminales móviles y comercialización del servicio de telecomunicaciones móviles".

La Al subraya que la investigación busca indagar la probable comisión de prácticas monopólicas relativas y no prejuzga sobre la responsabilidad de empresa alguna.

El periodo de investigación no podrá ser inferior a 30 ni exceder de 120 días hábiles; lo cuales corren desde el pasado 26 de enero de 2021.