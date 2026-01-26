Iglesia Católica condena ataque armado en Salamanca

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su indignación por diversos actos de violencia registrados en el país, en los últimos días, y pidió justicia para las víctimas.

"Como Conferencia del Episcopado Mexicano, expresamos nuestro profundo dolor e indignación ante la violencia que continúa golpeando a nuestro país", manifestó la Iglesia a través de un comunicado.

La CEM condenó el ataque armado en Salamanca, Guanajuato, ocurrido ayer, en un partido de fútbol, que dejó 11 personas fallecidas y, al menos, 12 heridos.

"Condenamos enérgicamente el ataque armado ocurrido en un campo de futbol de la colonia Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, Guanajuato. Este acto lastima profundamente la vida, la dignidad humana y la convivencia pacífica de nuestra sociedad, pedimos que no quede impune", señaló.

También pidió que se castigue a quienes quemaron la puerta principal de la Catedral de Puebla, el pasado 24 de enero.

"Lamentamos y condenamos el intento de incendio contra Catedral de Puebla, en el que fue dañada una de sus puertas principales. Este hecho agrede el patrimonio material, espiritual y cultural de la humanidad. Nos unimos a la comunidad de Puebla para pedir el esclarecimiento de los hechos", expresó la Conferencia.

La CEM pidió a las autoridades que redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

"Hacemos un llamado a las autoridades para que asuman con responsabilidad su deber de proteger la vida, la seguridad y los espacios sagrados, y exhortamos a toda la sociedad a trabajar unida por la paz", subrayó la Iglesia mexicana.