Iglesia católica llama a no normalizar muertes y desapariciones

La iglesia católica pidió atender de manera urgente el problema de violencia que aqueja a la sociedad, ya que, resaltó, no se puede ver con "normalidad" más muertes y desapariciones.

"No podemos ver con normalidad las muertes y desapariciones, las violaciones a los derechos humanos, el convertir los actos de violencia e inseguridad en una cifra más. No podemos normalizar el salir a la calle con miedo", resaltó.

En la editorial del semanario católico "Desde la Fe", la iglesia detalló que después de dos años sin peregrinar de manera presencial, más de 10 mil personas se dieron cita para caminar junto a sus obispos y sacerdotes con el propósito de unirse para poner en común el deseo de construir un mejor país.

Al finalizar la peregrinación, el Cardenal Carlos Aguiar Retes presidió la Santa Misa, encomendando a la Virgen de Guadalupe los trabajos pastorales de este 2023, recordando el inicio de la novena Intercontinental Guadalupana, y, sobre todo, pidiendo por la paz en nuestro país.

Resaltaron que como iglesia se unen a su llamado y a las más de diez mil personas que imploraron a la Virgen de Guadalupe que los proteja, que ponga un alto a la violencia y que los permita convivir como hermanos en una sociedad donde gobierne la paz.

"Pedimos a la Santísima Madre de Jesús que ilumine a nuestros gobernantes, que toque el corazón de aquellos que hacen daño y cubra con su manto a todo aquel que corre peligro", enfatizaron.

Para finalizar, la iglesia católica hizo una invitación a centrar su vida siguiendo el testimonio de Jesús, "así lo hacemos, cambiará favorablemente nuestra vida, y también nuestra sociedad, tan herida por la violencia y la inseguridad".