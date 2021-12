Iglesia católica pide no olvidar el verdadero significado de Navidad

La iglesia católica dijo que no se debe vivir la Navidad desde la óptica de la superficialidad consumista sino desde la mística enfocada en la contemplación agradecida de tan extraordinario e inmerecido designio.

En la editorial del semanario "Desde la Fe", la iglesia católica pidió recordar la contemplación del pequeño e indefenso niño que nace en la pobreza y sencillez del pesebre, es el signo indefectible que debe fundamentar, no sólo el sentido de la Navidad, sino de toda la vida cristiana.

Explicó que, si se mira con ternura a ese recién nacido tan vulnerable y se arrulla devotamente las imágenes del niño Jesús, es con la misma ternura y prestancia que se debe mirar a los vulnerables y débiles del mundo de hoy, como lo hizo el mismo Jesús: hambrientos, enfermos, encarcelados injustamente, forasteros (migrantes), empobrecidos, discriminados, ultrajados, y en la medida de lo que nos sea posible, dar, cuidar, proteger, alimentar, consolar, acoger, bendecir.

Refirió que siempre hay oportunidad para realizar alguna de estas acciones porque siempre encontramos una persona que padece necesidad en algún punto de nuestro camino. Pidió que nunca lo olviden, es al mismo Jesús a quien se le hace. Esa es la Navidad cristiana y ese su sentido.

Y reiteró que no roben esta celebración convirtiéndola en una simple fiesta decembrina de convivencias, comilonas, luces e intercambio de regalos, donde el más ignorado es Jesús y con él, todos los que a nuestro alrededor claman justicia y un poco de nuestra atención.

Para finalizar, dijeron que se debe vivir con plena conciencia y gozo interior el nacimiento de nuestro Señor y compartir con los demás su verdadero significado.