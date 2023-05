Iglesia católica reconoce a las madres mexicanas

A-AA+

La Arquidiócesis reconoce y recuerda a todas las madres, por el trabajo que realizan día a día; al cuidar a sus hijos, el trabajo en el hogar ya que "el amor de madre no se puede medir, simplemente crece y se fortalece", expresa la editorial desde la fe.

En el marco del 10 de mayo, la iglesia pide respeto a las madres y también reconoce que existen madres migrantes con la finalidad de buscar mejores condiciones de vida y las madres buscadoras "las que han perdido un hijo y no paran de buscar sin importarles los riesgos" recalcan.

Reiteran la diversidad de madres que existen, tanto en edad como en condiciones de vida, desde la madres jóvenes y adultas; los diferentes contextos en los que habitan, en la ciudad o el campo "las mujeres madres están involucradas no solo en el beneficio familiar, sino para enriquecer a la sociedad con su visión femenina y de madres", enfatiza la iglesia católica.

También reconocen a las madres trabajadoras y profesionistas que se desenvuelven tanto en lo profesional y el cuidado de los hijos.

Por lo que hacen un llamado a la sociedad a colaborar y valorar a las madres.