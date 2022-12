Iglesia llama a la moderación en estas fiestas

A-AA+

La Iglesia católica pidió a los creyentes llevar el llamado maratón Guadalupe-Reyes en México, periodo de días festivos que inicia el 12 de diciembre y termina el 6 de enero, con responsabilidad.

Mediante el semanario católico Desde la Fe, la Iglesia católica detalló que son casi 30 días llenos de reuniones, fiestas y convivios que, en ocasiones, se utilizan como pretexto para abusos en la bebida, la comida y despilfarro económico.

"En estas fechas hacemos un llamado a la moderación, a celebrar, reunirse y convivir con la alegría que nos da el encuentro con el otro, compartir un momento especial y celebrar estas fechas que tienen un profundo significado", dijo.

Subrayó que el término Guadalupe-Reyes comenzó a utilizarse en los operativos de seguridad que se implementan desde hace algunos años en la Ciudad de México, con los años la frase se convirtió en sinónimo de excesos.

Enfatizó que para ello es importante no materializar la Navidad, no centrarla en nosotros ni reducirla a regalos o excesos y olvidarnos de lo principal de esta época: recordar que Jesús vino al mundo por nosotros.

"Vivir la Navidad significa alimentar la esperanza y estar abierto a la sorpresa, a un cambio de vida inesperado y ser ejemplo de amor y humildad", reiteró.

También, la Iglesia católica hizo un llamado para vivir esta época con responsabilidad económica, ya que argumentó que las crisis del mes de enero por lo general son producto del despilfarro por parte de algunas personas.

"Ocupemos este maratón Guadalupe-Reyes 2022 para preparar el pesebre de nuestro corazón para recibir a Jesús y favorecer un inicio de año tranquilo y en paz para todos. Caminemos con alegría junto a nuestros seres queridos al encuentro de Dios que se ha hecho hombre para salvarnos", finalizó.

Por otra parte, la Arquidiócesis Primada de México llamó a los creyentes a no bajar la guardia en esta temporada invernal, a fin de evitar la transmisión de infecciones respiratorias, manteniendo el uso de cubrebocas, el empleo de gel antibacterial, especialmente en los lugares cerrados y en las celebraciones litúrgicas.

