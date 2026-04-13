Iglesia rechaza la "Ley Trasciende"

Ciudad de México.- La Iglesia católica mexicana criticó este domingo la iniciativa de ley presentada en el Senado mexicano para redefinir la ´muerte digna´.

Agregó que con este concepto se busca aceptar que "darle muerte a una persona con una enfermedad terminal o degenerativa forma parte de su ´dignidad´".

"Esto es un sofisma, que tiende a promoverse, argumentando que una vida con sufrimiento, no es una vida digna. Sin embargo, desde el punto de vista ontológico, toda vida es digna por sí misma, sin importar las circunstancias por las que se esté atravesando", apuntó la Arquidiócesis de México en su editorial Desde la fe.

"Así pues, toda persona es digna por sí misma, y tiene derecho a conservar su vida. Podríamos inferir que toda persona tiene derecho a que se le busque una vida digna, en lugar de una ´muerte digna´", añadió.

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La paciente con enfermedad terminal y activista Samara Martínez es quien impulsa en el Senado mexicano la ´Ley Trasciende" para legalizar la eutanasia.

El órgano católico refirió que la SCJN de México se ha pronunciado en el sentido de que la "muerte digna" no forzosamente conlleva a la eutanasia y al suicidio asistido, "sino que, conforme a los estudios correspondientes y los tratados internacionales, se refiere al bien morir, y no a una muerte rápida, anticipada o provocada".