Iglesias fueron respetuosas en las elecciones del 6 de junio: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la actuación que tuvo la jerarquía de la Iglesia católica y las iglesias evangélicas en el pasado proceso electoral, pues señaló que en su mayoría fueron respetuosas.

En su conferencia mañanera de este lunes, López Obrador señaló que "sólo un obispo" -en referencia al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara -hizo comentarios en plena veda electoral, pero manifestó "uno o dos golondrinas no hacen verano".

"Se portó muy bien la jerarquía de la Iglesia, sólo un obispo, uno o dos, pero uno o dos golondrinas no hacen verano, fueron respetuosos en la jerarquía.

"Un cardenal fue el único, lo mismo: ´Cuidado el comunismo, ahí viene el lobo, cuidado con los comunistas porque nos van a quitar a los niños´. De lo más atrasado que puede haber y, desde luego, retrógrada; pero la mayoría de la Iglesia católica, muy bien, fueron respetuosos, y las iglesias evangélicas, lo mismo, respetuosas", dijo.

Días previos a la jornada electoral del pasado domingo 6 de junio, por medio de un video difundido en redes sociales, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez llamó a votar en contra de Morena, pues aseguró que "los que están en el poder" buscaban imponer "una dictadura comunista que esclaviza".

Debido a esto, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que se retirara el video.

El presidente de la Comisión de Quejas del INE, Ciro Murayama, mencionó que no solamente se comprobó que Sandoval Íñiguez se refirió al proceso electoral, sino

que con ello se violenta el artículo 130 Constitucional en donde se obliga a ministros de culto a abstenerse de hacer proclamas políticas.

Denunció que en el mensaje de Sandoval se percibieron mensajes en donde se tratan temas como el divorcio, la interrupción del embarazo, entre otros.