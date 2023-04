Ignacio Mier acusa a Santiago Creel de "sabotear" reforma al TEPJF

A-AA+

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, aseveró que con su rechazo a la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda, está protegiendo al dirigente nacional de su partido, Marko Cortés Mendoza.

"En Morena se dijo que quedará establecida la paridad en la elección de las dirigencias de los partidos y Marko Cortés, no lo quiso", afirmó, a través de un comunicado.

Por ello, señaló que, desde la presidencia de la Mesa Directiva, Santiago Creel saboteó una decisión colegiada que tenía la firma y el respaldo de todos los líderes de los distintos grupos parlamentarios en la Cámara Baja.

"Si la palabra no vale en la política y la firma menos, ¿qué le podemos creer a Acción Nacional"? Ustedes revisen a los partidos nacionales qué mujer ha ocupado un cargo. Ahí encontrarán la razón de Creel, ¿A quién está protegiendo Creel? En Acción Nacional nunca ha habido una dirigente mujer y en los otros partidos tampoco", indicó.

En este contexto, Mier Velazco recordó que los únicos partidos que han tenido mujeres como dirigentes son el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

El líder del Grupo Parlamentario de Morena refirió que Creel Miranda tampoco quiso respaldar la decisión de que un porcentaje del 10 por ciento se establecieran para acciones afirmativas, es decir, "al menos de las 500 candidaturas de los partidos políticos para la Cámara de Diputados y de las 128 para el Senado de la República, fueran 50 y 12, respectivamente".

"Esto garantizaba las cinco acciones afirmativas reconocidas en México: discapacidad, grupo indígenas, migrantes, diversidad sexual y afromexicanos", comentó.

Sin embargo, comentó que el Partido Acción Nacional (PAN) no lo quiso, por ello, anunció que compartirán el dictamen original de las "cosas" que el PAN no permitió, "Morena se mantendrá si se aceptan las acciones afirmativas y la participación de la paridad expresada en la Constitución para elección de dirigencias".