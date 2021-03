Ignacio Mier acusa al INE de tener "fobia y miopía" hacia Morena

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de tener un criterio miope y una fobia hacia el Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que hizo un llamado a los consejeros electorales a cumplir fehacientemente con los principios de legalidad e imparcialidad y demostrar un espíritu democrático, que garantice que México pueda consolidar su vida democrática.

En entrevista, el legislador morenista denunció que en reiteradas ocasiones el INE ha mostrado una actitud de constantes ataques a Morena, como el tema de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y su pretensión de quitarle a Félix Salgado la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

"Pero tal parecería que están con un empeño verdaderamente sorprendente por encontrar cómo obstaculizar la consolidación del proyecto de Morena y tienen, creo yo, un criterio miope. Lo que ven en un ojo, no lo distinguen con el otro", señaló.

Mier Velazco aseguró que el actual Consejo General del INE, presidido por Lorenzo Córdova, está empeñado en defender al viejo régimen.

"No es la primera vez que lo hace el instituto, hay que decirlo. Claramente yo lo señalé, parecería que el Instituto ha establecido el bando de los buenos y el bando de los malos; donde ellos se han inclinado al lado de los buenos, aquellos que representaban el viejo régimen y parecería que es un escudo protector para recuperar viejos privilegios", acusó.

El coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro exhortó a los consejeros del INE a reflexionar sobre la responsabilidad que les dio el pueblo de México, pues "lo peor que puede hacer un árbitro electoral, un consejero electoral, en cualquier parte del mundo, es no cumplir con los principios de legalidad, de imparcialidad, de certeza jurídica".

Aclaró que Morena no pone trabas para que INE realice su función, de acuerdo con el mandato constitucional que tiene, sólo que "a veces dudamos que cumpla fehacientemente con los principios de legalidad e imparcialidad" y por eso los cuestionamientos.

Morena buscará influir para que INE deje de extralimitarse: Monreal

El grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República está pensando cómo influir para que el Instituto Nacional Electoral (INE) respete la legalidad y para que ningún órgano autónomo legisle.

En conferencia de prensa, el senador Ricardo Monreal consideró que el INE se está extralimitando en sus facultades y funciones, no ha observado el principio de legalidad y ha desbordado el Estado de Derecho.

Además, calificó la actitud del Instituto de "parcial" que coloca a los consejeros en una debilidad institucional por ser jueces parciales y actuar en contra de un movimiento. "El instituto ha polarizado el ambiente y genera una reacción encontrada", agregó.

"Carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena y anti-4T. Es evidente que están actuando con sesgo y eso me parece una mala decisión para un órgano constitucional autónomo", señaló.

Destacó que los senadores de Morena revisan "cómo poder influir para que se respete el principio de legalidad y que ningún órgano autónomo, por importante que sea, legisle o extralimite sus facultades, y vulnere el estado de Derecho, generando un ambiente anti-Morena y anti 4T".

Hizo un llamado a los consejeros a que actúen de manera legal y no con sesgos ni fobias, "nos da mucha preocupación que esté ocurriendo esto".

Aseguró que no se está buscando atacar al instituto, pero se está observando que se viola el principio de la división de poderes, "ellos no pueden legislar, no pueden crear normas ni alterar el principio de las leyes. Sólo deben de aplicarlas. Creemos que se están extralimitando y se va a hacer valer ante el Tribunal Electoral y que este diga si tenemos o no razón".