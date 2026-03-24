Ignacio Mier informa que dictamen del Plan B electoral está listo
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos discutirán y votarán el dictamen.
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-El coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores,Ignacio Mier Velazco , anunció que acabó la revisión del Plan B
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de la reforma electoral por parte de los equipos técnicos, por lo que este martes se hará la sesión de las comisiones dictaminadoras.
En redes sociales, el legislador morenista subrayó que han sido resueltas las observaciones técnicas, a causa de lo que este martes será aprobado el dictamen en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.
"Resueltos los ajustes de técnica legislativa y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana (este martes) mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del Senado mexicano", informó Mier Velazco.
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