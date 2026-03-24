Ignacio Mier informa que dictamen del Plan B electoral está listo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).-El coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Senadores,

, anunció que acabó la

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de lapor parte de los equipos técnicos, por lo que este martes se hará la sesión de lasEn, el legislador morenista subrayó que han sido resueltas las, a causa de lo que este martes será aprobado el dictamen en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos."Resueltos losy la uniformidad en losde la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana, les puedo informar que en unas horas circulará el dictamen y la convocatoria a la reunión de las comisiones unidas, para discutir y aprobar el dictamen mañana (este martes) mismo, conforme al artículo 139 del reglamento del Senado mexicano", informó Mier Velazco.