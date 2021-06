Ignacio Mier insiste en llegar a consensos con la oposición

La pérdida de la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por parte de Morena y sus aliados, generó un punto de presión en la bancada guinda, cuyo coordinador, Ignacio Mier, ha insistido en concertación de acuerdos con los partidos de oposición.

Este domingo, el líder de Morena volvió a pronunciarse en la materia; dijo que la construcción de consensos permitirá lograr la aprobación de reformas que sirvan al país.

"Estoy seguro de que en el Grupo Parlamentario de Morena habrá apertura hacia todas las expresiones. Esta Legislatura fue el ejemplo claro de que, a pesar de no contar con mayoría calificada, Morena logró que sacar adelante reformas en materia de seguridad, educación, salud, judicial", expuso.

Mier Velazco aseguró que en el actual periodo legislativo, su partido respetó siempre a la oposición, y "no aplastó ni avasalló", a pesar de tener la mayoría.

Por el contrario, sostuvo, "se aprobaron reformas por consenso, porque venimos de un movimiento donde muchas veces no fuimos escuchados como minoría, todo se votaba por consigna, y peor aún, hubo moches de por medio para aprobar reformas estructurales del fracasado Pacto por México".

Agregó que el voto que dio la ciudanía en las elecciones del 6 de junio, "es un llamado a ser cause y no dique para el avance del país", por lo que insistió en que la Cámara de Diputados no debe convertirse en un ring de disputas estériles.

"Que no se olvide que primero está la gente y luego los intereses personales o políticos. Vamos a concluir los pendientes que tenemos de esta Legislatura, esperamos que haya acuerdo para convocar a un periodo extraordinario; pero además ya vamos preparando la agenda que guiará nuestros trabajos en el siguiente periodo legislativo. Estamos seguros que habrá mucho entendimiento y sobre todo diálogo para construir acuerdos importantes", manifestó.

El coordinador parlamentario, celebró la participación de la gente en las pasadas elecciones, y agradeció el respaldo que tuvo el proyecto de la Cuarta Transformación en 11 entidades del país, así como el voto para sus diputados federales.

Recordó que junto a sus aliados, es posible alcanzar el 50 % más uno, lo que les permitirá aprobar un presupuesto destinado a los que más lo necesitan; "desde hoy refrendamos que no volverán los moches ni el derroche de recursos, el dinero va directo para la gente que más lo requiere".

"Recibimos este respaldo como un llamado a continuar con esta Cuarta Transformación. Vamos a continuar trabajando para que la gente tenga más beneficios, para acabar con muchos vicios que aún persisten en el país, pero sobre todo para avanzar hacia un México más justo", concluyó.