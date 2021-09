Ignacio Mier pide renuncia de Lorenzo Córdova del INE

La pugna entre el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, sigue en aumento luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer que en la reforma político-electoral Morena buscará evaluar a todos los integrantes del Consejo General del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para ver si se les ratifica o se les retira la confianza.

Al respecto, el lunes Córdova Vianello declaró que la Cámara de Diputados no tiene autoridad para evaluarlos porque se trata de un órgano desacreditado. Por ese motivo, este martes Mier Velazco reviró y exigió su renuncia.

"Vaya, vaya con Lorenzo! Dice que la @Mx_Diputados es un órgano desacreditado; olvida que hace 7 años aquí lo eligieron consejero del @INEMexico. Si fuera congruente hubiera rechazado el cargo y si es consecuente, debe renunciar. Por eso 6 de cada 10 mexicanos piden su cambio", declaró a través de su cuenta de Twitter.

En la entrevista que el líder guinda ofreció a este rotativo aclaró que se revisarán los méritos para que las y los consejeros logren la reelección.

"Se logró definir lineamientos para el derecho a la elección consecutiva o reelección, bueno... merecen ser reelectos, merecen continuar o merecen que la Cámara de Diputados, con sus atribuciones y el Congreso mexicano haga una revisión si se les ratifica o se les retira la confianza. Si el Presidente quiere que los mexicanos participen, ¿Por qué los legisladores no nos vamos a dar ese derecho de hacer un análisis, sereno, objetivo, prudente, racional, del proceso electoral?, no tienen por qué enojarse", adelantó.

Mier Velazco opinó que, además de impulsar una reducción de consejeros del INE, se debe aprobar la reforma político-electoral hasta el segundo semestre del 2022, después de que haya pasado el proceso electoral en seis estados, y así permitir la aprobación del Paquete Económico en lo que resta de este 2021.