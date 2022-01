Ignacio Morales Lechuga responde a AMLO: "No soy rencoroso"

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el exprocurador general de la República y articulista de EL UNIVERSAL, Ignacio Morales Lechuga, expresó que "no se había tenido un presidente tan malo, tan malo como el que les habla, desde hace 90 años".

"Y me puse a pensar ¿qué le hice yo a ese señor?, expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional al recordar que Morales Lechuga fue procurador general de la República en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y quiso ser candidato a gobernador de Veracruz por el PRD cuando el titular del Ejecutivo era dirigente de ese partido.

"No se puede avanzar sin autoridad moral, no se pueden dejar trozos de dignidad en el camino, entonces recuerdo que un congreso, como de 3 mil, 5 mil personas, yo puse en consideración de la asamblea el caso y el congreso votó porque no se aceptara al señor. Claro que se generó un problema mayor porque toda esa dirección del partido en Veracruz renunció, se fue, nos quedamos sin nada de dirección y a buscar candidato", externó.

"Pero es a veces mejor perder, dejando a salvo la dignidad. No se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces me acordé de ese tema y dije ´por qué el señor habla de que somos de lo peor en los últimos 90 años´, pues se debe a eso, entonces hay mucho enojo porque en esta lucha se tiene que enfrentar intereses creados, privilegios, pues es normal que no nos quieran", agregó López Obrador.

Al respecto, Ignacio Morales Lechuga reaccionó en redes sociales y le dijo a López Obrador que no es rencoroso.

"A mi no me ha hecho nada Presidente López Obrador, y si lo hizo no me acuerdo, no soy rencoroso. A quienes si ha dañado es a los mexicanos y de manera especial a los pobres", escribió el también el exembajador de México en Francia.

"Si Sheimbaun quiere apoyar a Veracruz, se lo agradecemos, necesita una limpia de funcionarios estatales y municipales involucrados con el narco y una justicia que no reprima la libertad de crítica con el delito de ultrajes. Fácil, y otro gobernador pues Cuitlahuac no puede", escribió Morales Lechuga en otro mensaje.

"55 asesinatos en Veracruz en 17 días. Todo un ejemplo para el país", agregó.

Ignacio Morales Lechuga también criticó los nombramientos de los priistas Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, y Carlos Aysa, exgobernador de Campeche, como representantes de México en el exterior: "El servicio profesional de carrera en la SRE pasó a ser la lista de ex gobernadores del PRI que quieren quedar bien con el líder".

---Exprocurador Morales Lechuga ve posible enjuiciar a AMLO

Morales Lechuga aseguró en entrevista con Fernando del Collado, para el portal Latinus en octubre del año pasado, que existen elementos del derecho suficientes para enjuiciar a López Obrador.

En la conversación, el también notario público comentó hay varios elementos para incriminar al presidente López Obrador, como "por ejemplo la firma de aquel memorándum para que no se aplicara la Constitución, (lo que) es un reto o una violación a la Constitución".

En tanto, el encargado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari expresó que no ve al Presidente en la antesala de la cárcel y que no le gustaría ver a nadie más preso por errores políticos, ya que "lo que quiero es que estemos unidos".

Cuestionado sobre si cree que la política de salud de la 4T durante la pandemia es criminal, Morales Lechuga expresó que más que ser una política criminal, "se ha prestado a que los números de muertos aumenten en lugar de reducir" y en ese sentido dice no saber qué también ha cumplido AMLO con su deber pues su estrategia "es una omisión, una torpeza gubernamental".

Por otro lado, en lo referente a poder investigar a López Obrador por complicidad con el crimen organizado, Morales Lechuga dijo que "hay elementos para investigar a todo mundo y el Presidente no es ni debe ser la excepción".

Hechos específicos para iniciar una investigación contra López Obrador por complicidad con el crimen organizado, Morales Lechuga mencionó: "el culiacanazo", operativo fallido que derivó en la libertad de Ovidio Guzmán; el saludo a la madre del "El Chapo" Guzmán y "muchos otros comentarios defensivos de los narcotraficantes".

Fernando del Collado cuestionó al colaborador de EL UNIVERSAL sobre la posibilidad de investigar al Presidente por corrupción, ante lo que Morales Lechuga atajó que "el mismo gobierno es muy opaco, no deja ver nada" por lo que desconoce si hay negocios dentro de la administración federal.

No obstante, con respeto a la corrupción por parte de familiares de López Obrador, aseguró que "hay pruebas demostradas. (Pues) cuando se habla de recursos públicos que se destinan para fines privados estamos hablando de corrupción".

Cabe resaltar que sobre su interacción y presencia en redes sociales, Ignacio Morales Lechuga dijo que al día, en promedio, hace de cuatro a cinco publicaciones en las que trata de "hacerle la mayor cantidad posible de advertencias (al presidente) para que no se equivoque y retome el rumbo correcto".

"A veces la visión (de AMLO) es muy limitada y doméstica", también expresó el también notario en la Ciudad de México.