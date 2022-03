Ignoran cifra de árboles talados por Tren Maya

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que desconoce el número de árboles que se han removido desde que inició la construcción del Tren Maya y a qué lugares fueron a parar.

En respuesta a una solicitud de información, la Dirección General de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V., indicó que, tras haber realizado una "búsqueda exhaustiva" en los archivos y registros, no fue localizada información documental para responder.

Además, en la respuesta de información con folio 3300142220- 00030, Fonatur aseguró también desconocer qué tipo de herramienta y empresa han llevado a cabo estos trabajos, así como asegurar que tampoco posee evidencia fotográfica de estos trabajos.

"Con fundamento en lo preceptuado por los artículos 130 y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es de señalar que, de acuerdo con las funciones de la estructura orgánica y ocupacional de Fonatur Tren Maya, incluida esta dirección general, las cuales se encuentran vigentes a la fecha, se comunica que, después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros respectivos en esta unidad administrativa, no fue localizada información documental correspondiente a su solicitud de información", refirió.

"Van 20 mil árboles replantados". El pasado 21 de enero, ante señalamientos de organizaciones ambientales que alertaban de la presunta tala de más de 20 mil árboles en el tramo Cancún-Tulum, el Fonatur aseguró que no hubo tala, sino "rescate" y trasplante de árboles, los cuales fueron, afirmó, reubicados en espacios públicos como avenidas y parques de Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.

"Incluso, muchos de los 20 mil árboles, aproximadamente, fueron rescatados y trasplantados por hoteleros de la zona. Se trata de especies como macuili, ceiba, siricote, cedro y palmas. La obra del Tren Maya significará desarrollo para el país y justicia para el sureste, pero siempre con un claro y completo compromiso con el medio ambiente".

Ese mismo día, Fonatur difundió un video en donde se aseguraba que entre sus aliados para garantizar la correcta operación de la estrategia ambiental se encontraba la Asociación Mexicana de Arboricultura (AMA), que "ha capacitado al personal en el proceso de extracción, traslado, plantación y mantenimiento de los árboles".

Sin embargo, la AMA aseguró no haber celebrado convenio con ninguna entidad pública encargada o relacionada con la supervisión y ejecución de los presuntos trasplantes y talas por el Tren Maya.

Además, la asociación ambientalista informó que desconocía el posible destino final del trasplante de los árboles en este tramo.

"Es importante aclarar que no se celebró convenio alguno con ninguna entidad pública encargada o relacionada con la supervisión y ejecución de los presuntos trasplantes y talas del proyecto denominado Tren Maya, no teniendo conocimiento esta asociación si la propuesta de manejo de arbolado fue ejecutada conforme al contenido del documento.

"Asimismo, la AMA desconoce del posible destino final del trasplante de los árboles en el referido tramo de la obra", indicó en un comunicado.

Alertan de deforestación total. El 14 de febrero, decenas de organizaciones ambientales y académicos de la UNAM, Universidad Veracruzana y otras instituciones académicas, alertaron que el Tren Maya impactará en forma negativa al ecosistema de la península de Yucatán, pues aseguraron que, entre Cancún y Tulum se talarán arboles de diversas especies.

"El proyecto del Tren Maya impactará en forma negativa, al causar una total deforestación, ya que tan sólo este tramo, que comprende 120 kilómetros entre Cancún y Tulum, se talarán árboles de diversas especies como el árbol de ramón, cedro, ciricote, chico zapote, ceibas, caobas, distintas especies de palmas y vegetación asociadas a humedales, provocando la fragmentación y la pérdida de hábitat a especies [animales] prioritarias para la conservación y en peligro de extinción, como el jaguar".

No se va a tirar un solo árbol: AMLO. El 16 de diciembre de 2018, dos semanas después de haber tomado posesión como Presidente, Andrés Manuel López Obrador garantizó que en la construcción del Tren Maya no se derrumbaría un solo árbol y que, al contrario, se sembrarían millones en el sureste mexicano.

"No se va a tirar un solo árbol. Al contrario. Vamos a sembrar millones de árboles en el sureste. Vamos a cuidar el medio ambiente. Y va a haber otras acciones, porque es un programa integral", aseguró el Mandatario en el arranque de las obras de rehabilitación de las vías férreas Palenque-Escárcega, donde pasaría esta magna obra ferroviaria.