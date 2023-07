Ildefonso Guajardo declina aspiración presidencial

A-AA+

Las dirigencias del PAN, PRI y PRD, y representantes ciudadanos del Frente Amplio por México, anunciaron que el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal no se registrará como aspirante presidencial y se sumará como Responsable para dirigir la Vinculación Internacional del Frente Amplio por México (AFAM).

En un comunicado, la alianza opositora destacó que reconoce en la figura del exsecretario de Economía un perfil idóneo para encabezar esta responsabilidad, por su experiencia y capacidad probada. "Así lo ha demostrado durante su trayectoria política, en el servicio público y privado", subrayó.

"Destacamos su invaluable liderazgo en las negociaciones del T-MEC, acuerdo que hoy permite a México contar con sólidos lazos comerciales con Canadá y Estados Unidos".

Explicó que dado que se trata de un servicio que prestaría a los tres partidos y a la sociedad civil organizada que constituyen el Frente Amplio por México, y con el fin de mantener la más estricta neutralidad, Guajardo Villarreal ha indicado que no se registrará como aspirante a ser el responsable para la Construcción del Frente Amplio por México.

"Celebramos que el Mtro. Ildefonso Guajardo Villarreal haya aceptado nuestra invitación. Su amplia experiencia en materia de economía, relaciones exteriores, telecomunicaciones y competitividad, así como su visión global de los desafíos que enfrenta nuestra nación será fundamental para consolidar esta histórica alianza entre los partidos políticos de oposición y la ciudadanía", expresan los presidentes del PRI, el PAN y el PRD.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Ildefonso Guajardo señaló que tras un recorrido de cinco meses por el país no fueron suficientes para lograr un posicionamiento que le permita competir por la candidatura.

"Hoy, he resuelto declinar por mi aspiración persona, pero me sumo al anhelo de millones de mexicanos que desean un país más justo, de libertades y oportunidades", expresó.