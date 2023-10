"Ilegal, contratar espectaculares para promoción electoral"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es "ilegal" la contratación de espectaculares por parte de aspirantes a cargos de elección popular en 2024 por lo que recomendó no contratar este tipo de publicidad pues es "como querer al mercado un producto chatarra y engañar".

En conferencia de prensa, el Mandatario federal aseguró que este tipo de publicidad es "contraproducente", pues no le gusta a la población, y no se obtienen simpatías ya que, señaló, todo esto es "fingido".

"Eso es ilegal, pero ya lo hemos dicho aquí, eso es contraproducente, toda esa publicidad no les gusta la gente, no se obtienen así simpatías. El pueblo apoya cuando un dirigente cuando un servidor público es honesto, trabajador, le tiene amor al pueblo, lo demás, el aparecer en espectaculares guapa o guapo, maquillados, bien arreglados, les quitan como 10 años, si tienen 40 parecen como de 20, 25, si tienen 70 parecen como de 45, 50 y la risa. Todo eso pura hipocresía, todo eso es fingido", dijo.

Moda de los "publicistas muy corruptos"

El Presidente acusó que este tipo de propaganda lo pusieron de moda los "publicistas muy corruptos" no solo en México, sino en el mundo.

"Nada más los roban a los que recurren a ellos, eso no funciona, ni siquiera en campaña de desprestigio como las que padecimos en 2006 del peligro para México", señaló.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que cuando la población ve mucha propaganda invasiva por parte de políticos "ni los ven" y no toman en cuenta a estos aspirantes

"Entonces pues una recomendación respetuosa, es que no se metan a eso porque le sale contraproducente, cuando la gente ve muchos carteles que invaden, que inundan, ni los ven, no los toman en cuenta, eso es publicidad, es como querer meter al mercado un producto chatarra y engañar .Entonces ya no funciona eso, de modo que ya no se puede".

Aseguró que no es fácil obtener la confianza de la gente con este tipo de publicidad, pues, indicó, hay que trabajar por el pueblo y demanda de muchas fatigas.

"Y no es que yo soy servidor público, ni siquiera servidor público, funcionario y actuó de manera déspota y nunca hablo a nadie, nunca saludo a nadie, nunca escucho a nadie y de repente viene la temporada de elecciones y ya quiero cambiar y ahora sí, ahí ando de afanosito, pues no. Esto para los jóvenes, lo que tienen que hacer es dejar la arrogancia y entender que el poder es humildad y servicio", agregó.