Ilegal que Ramírez de la O. asuma en Hacienda: oposición

Diputados federales de oposición criticaron la decisión de que este viernes entrara en funciones el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O., a pesar de que no ha sido ratificado por la Cámara de Diputados como lo establece y acusaron una ilegalidad y de querer pasar por encima del Poder Legislativo.

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks y la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, lamentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador desdeñe al Poder Legislativo y no haya esperado su ratificación.

"Nuevamente el Presidente desdeña al Poder Legislativo. El nombramiento del Dr. Rogelio Ramírez de la O debe ser ratificado por la @Mx_Diputados para poder entrar en funciones como Secretario de @Hacienda_Mexico. ¡La ley no se interpreta, la ley se aplica!", posteó a través de su Twitter, Juan Carlos Romero Hicks.

Asimismo, la coordinadora perredista, Verónica Juárez acusó que el presidente López Obrador pretende pasar nuevamente por encima de la Constitución, por la división de poderes y por las facultades de la Cámara de Diputados al pretender que Ramírez de la O. asuma como titular de Hacienda son haber sido ratificado.

"La Constitución Política es muy clara en su artículo 74, fracción Tercera al señalar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la ratificación de un nombramiento que el Presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de Hacienda", dijo la perredista.

La legisladora de Jalisco dijo que lo que está haciendo López Obrador es una interpretación que no tiene fundamento constitucional o legal y pretende asumir funciones que no le corresponden como Ejecutivo Federal.

"El secretario de Hacienda no puede asumir funciones en tanto su nombramiento no sea ratificado por la Cámara de Diputados. Si el Presidente de la República quiere que Rogelio Ramírez de la O. ya asuma funciones como secretario de Hacienda, entonces que ya instruya a Morena y sus aliados a convocar a un periodo extraordinario al Congreso de la Unión", dijo.

Agregó que de una vez por todas, también se desahoguen los nombramientos pendientes, se pueda abordar lo relativo al desafuero del diputado morenista, Benjamín Saúl Huerta y al petista Mauricio Toledo, acusados respectivamente de abuso sexual de menores y de enriquecimiento ilícito.

"Ni Morena, ni el PT deben hacer rehén a la Cámara de Diputados de sus intereses políticos y convertirla en cómplice de presuntos delincuentes, ni el Presidente de la República puede pasar por encima de la Constitución cada vez que él así lo decida", explicó.