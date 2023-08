IMCO detecta 4 puntos de riesgo en nuevo plan de estudios de SEP

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La propuesta sobre el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos ha causado polémica, incertidumbre, descontento y opacidad desde su anuncio hasta hoy, cuando faltan algunas semanas para que inicie el nuevo ciclo escolar.

El tema ha derivado en dos amparos en contra de las autoridades educativas, promovidos por la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y Educación con Rumbo, mismos que derivaron en la cancelación de la prueba piloto y la suspensión de la impresión y distribución de los libros de texto gratuitos.

Por lo anterior, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) emitió un boletín donde señala "Los riesgos del nuevo Plan de Estudios" en el que analizó los documentos disponibles sobre el nuevo plan de estudios y los programas curriculares para aplicar en las aulas.

En el análisis se señala que la implementación de estos nuevos contenidos contiene cambios que ponen en riesgo la generación de talento, pues presentan transiciones profundas; el IMCO identificó cuatro aspectos que la problemática educativa:

La formación de talento preparado deja de ser una prioridad

El primer punto señala que el nuevo plan de estudios "se pronuncia en contra del desarrollo de talento con base en las habilidades y necesidades del mercado laboral en la educación básica, por considerar que está peleado con el desarrollo humano y de la comunidad".

----Se resta importancia a la adquisición de aprendizajes clave, como matemáticas

En este punto se destaca que el nuevo plan de estudios aspira a ser como los sistemas educativos implementados en Finlandia y Singapur porque "organiza los aprendizajes en cuatro campos formativos: Lenguajes; Saberes y pensamiento científico; Ética, naturaleza y sociedades; De lo humano y los comunitario" y que con estos campos "se propone un círculo en el que las disciplinas se relacionan entre sí y el entorno de los estudiantes".

No obstante, señala que, "para lograr esta transversalidad, se requiere una planeación articulada, capacitación docente en todos los ejes, dinámicas de clase diseñadas para lograr los aprendizajes esperados y evaluaciones que midan sus resultados".

También indica que en este nuevo plan de estudios el aprendizaje en cuestión de comprensión lectora y habilidades matemáticas podría limitarse al enfocarlas únicamente a un uso práctico, "lo que podría provocar que el alumno pierda el interés por aprender temas más complejos por no encontrarle utilidad con su entorno".

----Se pierde la continuidad de los estudios en el salto de secundaria al bachillerato

"Aunque el nuevo plan de estudios de educación básica y el de media superior se oficializaron como una estrategia unificada", éste carece de una secuencia lógica que podría entorpecer el avance de educación secundaria a media superior.

El análisis indica que "la falta de articulación entre la educación básica y la media superior podría aumentar el riesgo de deserción escolar y disminuir el talento que accede a educación superior.

----La autonomía sin límites de los docentes tiene riesgos

El modelo educativo de 2017 garantiza que, con lineamientos y límites, los docentes pueden personalizar y adaptar los contenidos, métodos de enseñanza, evaluaciones y actividades de aprendizaje según las necesidades, intereses y entorno de los estudiantes, pero en el nuevo plan de estudios no hay un límite para la autonomía curricular y menciona dos riesgos que podría tener: aumentar la desigualdad en los aprendizajes que logran los estudiantes y acrecentar las posibilidades y carga de trabajo del magisterio.

Por lo anterior, el IMCO destaca que "de implementarse como está planteado, el nuevo plan de estudios será un retroceso para la educación y generación de talento en México, que se traducirá en el largo plazo en menor crecimiento económico".

"Mientras los reflectores políticos se enfocan hacia las elecciones de 2024, la crisis educativa postpandemia aún no termina. Es urgente repensar el nuevo plan de estudios para poder hacer frente a las problemáticas educativas, generar más talento y apostar por mejores oportunidades para todas y todos los estudiantes de México", agregó.

Ante esto, el IMCO indica que "es urgente repensar el nuevo plan de estudios para poder hacer frente a las problemáticas educativas, generar más talento y apostar por mejores oportunidades para todas y todos los estudiantes de México".