Imparable, el daño ambiental en Yucatán

KINCHIL, Yuc.- Los daños al medio ambiente en Yucatán están imparables, pues ahora la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un predio en el municipio de Kinchil, que era utilizado para descargar excremento de pollo.

La dependencia informó que para este fin, una empresa avícola realizó la apertura de caminos de acceso y la deforestación de más de 56 mil metros cuadrados de vegetación.

Durante una visita de inspección en materia forestal, personal de la Profepa constató la apertura de caminos de acceso, la remoción de vegetación natural y el uso del predio para la descarga de excremento de pollo, conocido como gallinaza, sobre suelo natural.

"Estas acciones representan un cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente", precisó la Profepa.

Además, en el sitio se identificaron diversas áreas afectadas, entre ellas superficies destinadas a caminos de acceso para el tránsito de vehículos de carga, zonas para actividades agrícolas y un área de mayor extensión utilizada para la disposición directa de gallinaza, lo que en conjunto ocasionó la afectación a la vegetación natural.

La Profepa clausuró el predio.