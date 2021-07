Impera en BCS temor, apatía y desinformación de jóvenes para vacunarse

Temor, apatía y desinformación permean en la población de menor edad de Baja California Sur ante la vacunación contra el Covid-19; muchos jóvenes han decidido no inmunizarse o esperar y escoger biológico.

Mientras en el estado continúa el aumento de contagios de Covid, con la presencia de las variantes más peligrosas: Delta, Alfa y Gamma, sobre todo en Los Cabos y La Paz, la vacunación en personas de entre 30 y 40 años, llega apenas a entre 50% y 68%; mientras que en el caso de quienes tienen 60 o más se vacunó a 93%.

En este sentido, la delegación de Programas del Bienestar y la Secretaría de Salud estatal llamaron a quienes se ubican en estas edades a asistir a vacunarse.

En conferencia, la delegada de Programas para el Bienestar en la entidad, Yanssen Weichselbaum, indicó que advierten una disminución en la demanda del biológico en comparación con las jornadas que se realizaron para la población adulta mayor.

"Vemos que los jóvenes están teniendo más acceso a la información, redes sociales y creemos que quizá hay mucha desinformación, se asustan por imágenes que ven de alguna persona que se haya sentido mal, cuando hemos aplicado más de 200 mil dosis de AstraZeneca, por ejemplo, y no hemos tenido ninguna situación fuera de lo normal", explicó.

Añadió que identifican que la población joven está renuente y de forma insistente pregunta por la marca de la vacuna que están aplicando en las diferentes jornadas.

Reiteró el llamado a acudir a los centros de vacunación y ahora también para los mayores de 18 años, acción que se estima que arranque el 16 de julio para estas edades y refirió que se iniciará en Los Cabos con dosis que sobraron de la década de los 30 años, por ser aquella zona donde se registra un alza de contagios.

El coordinador estatal de vacunación, Héctor García Hurtado, afirmó que el temor a la inoculación hasta cierto punto es normal; sin embargo, sostuvo que todas las vacunas son seguras y el aumento de contagios que está teniendo la entidad obliga con mayor razón a inmunizarse.

Sobre los fallecimientos en la entidad de personas que se contagiaron de Covid-19, incluso con los esquemas de vacunación ya completos o con una sola dosis, el especialista explicó que se estudiaron todos (18 casos confirmados) y no estuvieron asociados a la vacuna.