Imperan dudas por la separación de residuos

Ciudad de México.- A dos días de que inicie el nuevo esquema de separación de basura en tres categorías en la Ciudad de México, las dudas prevalecen entre habitantes y recolectores de residuos, quienes aún no tienen muy claro cómo se aplicará la medida que arranca el 1 de enero.

En un recorrido por calles de la colonia Pro Hogar, en Azcapotzalco, El Universal constató que mientras algunas personas están acostumbradas a separar sus residuos, hay otros que aún no están preparados para la nueva medida.

"No nos han explicado todavía bien, solamente nos pidieron poner una manta en el camión", comenta un recolector de basura, quien prefirió no dar su nombre, que recorre las calles de Azcapotzalco.

A partir de este jueves, toda la basura que se genere en los hogares, escuelas y negocios de la Ciudad de México deberá estar separada en tres categorías: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables. Para lograrlo, las autoridades capitalinas lanzaron una campaña de concientización.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En otras partes de la colonia, la falta de separación de basura es todavía un pendiente. Tal es el caso del mercado Pro Hogar, en donde los comerciantes no acostumbran a separar la basura, advierte el señor Moreno Zuñiga, quien se encarga de esta tarea en dicho centro de abasto.