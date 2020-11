IMPI halla polvo para preparar chocolate con marca falsificada

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aseguró media tonelada de polvo de sabores para preparar bebidas con leche "pirata", que se comercializaría en la Ciudad de México y el Estado de México como si fuera de una marca, sin serlo.

El IMPI detalló que el producto ya se comercializaba en diversos negocios, por lo que la empresa afectada informó a la autoridad.

"La mercancía asegurada por el IMPI puede atentar contra la salud de las personas, particularmente de menores de edad, quienes son los principales consumidores de productos de este tipo", indicó el Instituto.

Los empaques con polvo saborizante pesaron media tonelada y se convertirían en más de 19 mil vasos de bebida. Además, ostentaban una marca que no es la verdadera y "no acredita ningún tipo de control de calidad, integridad, pureza o seguridad".

"Los riesgos de la falsificación de productos como éstos no solamente impactan la economía de las empresas, sino que constituyen una amenaza contra la integridad física de los niños que son asiduos a su licuado de chocolate", expuso el director general del IMPI, Juan Lozano.

Para el funcionario es importante la colaboración público-privada y que "las empresas se preocupen por sus consumidores y nos ayuden a identificar este tipo de ilícitos" ya que ello "permite incrementar la eficacia y el impacto de las acciones que emprendemos contra la falsificación y la piratería".

El IMPI también informó que en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo se evitó la entrada a México de presuntos productos apócrifos como cosméticos, cepillos de dientes, calzado, cargadores, prendas de vestir, memorias USB, tarjetas de memoria, aparatos eléctricos para el cabello, bolsas y accesorios, y videojuegos, entre otros.

Aseguró 200 mil productos que se fabricaron violando los derechos de propiedad intelectual y que pueden ser nocivos para la seguridad y la salud de las personas.

Con estos aseguramientos se iniciaron 23 procedimientos de infracción administrativa para determinar la sanción que corresponda por la violación a los derechos de propiedad intelectual y, en su caso, ordenar la destrucción de los bienes retenidos.