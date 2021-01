Impide Morena exhorto para que SRE revele contratos de vacunas

Los grupos parlamentarios de Morena, PT y Verde en la Comisión Permanente rechazaron aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores para que den a conocer los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

En una sesión virtual de la Segunda Comisión de la Comisión Permanente, los legisladores de estos tres partidos tampoco estuvieron de acuerdo en enviar un exhorto al Instituto Nacional Electoral para que previniera que las campañas electorales sean utilizadas con fines político-electorales.

"Punto de acuerdo para exhortar a la Ssa, y a la SRE a dar a conocer a detalle los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el SARS-COV2; y al INE, a prevenir que la campaña sea utilizada con fines político-electorales", definía el punto de acuerdo debatido.

Sin embargo, la senadora Antares Guadalupe Vázquez fijó la posición de Morena y aseguró que el canciller, Marcelo Ebrard, ya ha ido explicando el por qué se han reservado los contratos para la adquisición de vacunas, pero también se ha ido explicando en cada etapa de la adquisición de las vacunas.

"En este punto yo voy en contra porque son temas que ya están resueltos, desde el 12 de enero del 2021 se publicó el documento rector de la política de vacunación contra el SARS-Cov 2, contra el Covid-19, la promovente de este punto de acuerdo, incluso reconoce la existencia de la política rectora y de la estrategia que ha de implementarse para la vacuna por lo que en su exhorto se enfoca en la adquisición, distribución y aplicación que también ya fue explicada por el canciller las razones para tener reservados los contratos, aunque se ha ido explicando cada etapa de la adquisición de las vacunas", aseguró la senadora de Morena.

En otro resolutivo del punto de acuerdo, Morena y sus aliados dijeron que este exhorto no tenía ningún sentido votarlo a favor porque es una petición para que el INE haga su trabajo.

"Y por otro lado en el segundo resolutivo, pues hacen un exhorto al INE a que haga su trabajo, lo que ya está establecido, entonces no tiene razón de ser este exhorto, ya está atendido además de manera sobrada, además se suma a otros exhortos que han solicitado que desde la sesión pasada votamos para la provisión de información por parte del sector federal, por lo que yo creo que no tiene sentido votar a favor de este dictamen", describió Antares Vázquez.

Por lo tanto, con una votación a favor de Morena, PT y Verde, se desechó esta propuesta.

El que sí fue aprobado fue un punto de acuerdo para exhortar a la Secretarías de Salud y de la Defensa Nacional para que elaboren un informe con cuáles son los criterios que utilizan para determinar el número de vacunas contra el Covid-19 que se distribuyen en cada entidad federativa.

Y de manera paralela, también se exhorta a la Secretaría de Salud para que dé prioridad en el proceso de vacunación a las entidades federativas que están enfrentando un mayor número de casos positivos y fallecimientos.