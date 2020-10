Impide oposición que Fondo de Salud se extinga

A pesar de que Morena, PT, PES y Verde tienen 333 diputados federales, la ausencia de 100 de ellos y la estrategia de la oposición impidieron que se aprobara, por vía fast-track en el pleno legislativo de San Lázaro, la reforma para desmantelar el Fondo de Salud o Gastos Catastróficos y recuperar 33 mil millones de pesos para la Ley de Ingresos de 2021.

En la mañana de este martes, las comisiones de Presupuesto y de Salud avalaron la iniciativa presentada el pasado jueves por el diputado morenista Iván Arturo Pérez Negrón —que modifica el artículo 77 bis 17 y 29 de la Ley General de Salud— para que la Federación recupere el boquete de 33 mil millones de pesos que se generó.

Tras esto, los coordinadores de Morena, PT y PES aprobaron un documento que fue enviado a la Mesa Directiva de la Cámara Baja para que se modifique el orden del día de la sesión y se inserte a debate la reforma, aun cuando los legisladores llevaban en el pleno más de cuatro horas por la comparecencia de la secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval.

Esto generó la molestia de los coordinadores de oposición, quienes reclamaron que ellos no votaron a favor de esta inclusión de última hora y la calificaron de albazo legislativo, incluso tomaron la tribuna para impedir el debate.

Sin embargo, Morena y sus aliados aprobaron que se insertara y se inició su discusión. La presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, tuvo que otorgar la palabra a algunos oradores en sus curules, porque la tribuna estaba ocupada por legisladores del PAN y PRD.

Después de que cada bancada fijó su posición y de que se desahogó la discusión en lo general, se abrió el tablero de votación y solamente se emitieron 227 a favor, tres en contra y dos abstenciones, es decir, 232, y se requerían mínimo 251 para avalar.

La alianza legislativa de la Cuarta Transformación se quedaba a 19 diputados de aprobar esta reforma y poder enviarla al Senado.

Al no tener la votación mínima, Sauri decretó un receso y abrió de nuevo el tablero de votación por 15 minutos para verificar el quorum y, en esta ocasión, registraron solamente 239 manos alzadas; 11 diputados del Verde no plasmaron su presencia.

Sauri decretó que no existían los legisladores necesarios para continuar con la sesión, así que citó para este miércoles, a las 11:00 horas, reiniciar el debate y, posteriormente, escuchar al titular de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos.