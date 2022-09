Implementa IMSS programa para el sector turismo

A-AA+

Para impulsar una cultura de prevención y promoción de la salud entre las y los trabajadores del sector turismo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y gobernadores de la región sur-sureste de México implementaron la estrategia Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA).

En la Estación del Tren Maya de Palenque, Chiapas, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier; el presidente de la Concanaco-Servytur, Héctor Tejada Shaar; los gobernadores de Campeche y Quintana Roo, Layda Sansores y Carlos Joaquín González; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, firmaron el Acuerdo de la Implementación del programa ELSSA.

El director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que ELSSA es una respuesta del IMSS al mundo pos-Covid, sustentado en cuatro puntos: mejor salud y bienestar de las personas trabajadoras; prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo psicosocial; mejorar la productividad de las empresas; y disminuir la tasa de la demanda de incapacidad, consultas y hospitalizaciones.

"ELSSA está basado en la confianza, confianza en los gobiernos, en los empresarios y en las y los trabajadores "la confianza fue la base de todas las decisiones económicas que tomó el presidente López Obrador para disminuir los efectos negativos de la pandemia", dijo el funcionario federal.

Destacó que pese a que en el mundo el turismo no fue esencial durante la pandemia, en México fue diferente y desde el 31 de junio de 2020 se publicó el lineamiento nacional para la reapertura del sector turístico, en cuya elaboración, además del comité de Nueva Normalidad, participó también la Secretaría de Turismo y las Cámaras, en particular Concanaco-Servytur.

El director del IMSS indicó que antes de la pandemia, en febrero de 2020, los trabajadores del sector turístico en el país alcanzaban un millón 627 mil, pero en los siguientes 6 meses se perdió el 30%. Es decir, 312 mil empleos vinculados a este sector.

"Pensamos en el futuro, en el turismo del futuro y ese está en lo que va a significar el Tren Maya para todos nuestros estados del sur. Por eso, es que estamos aquí parados en la historia, presenciando la historia y estoy seguro que así se escribirá, que convocados en el lugar donde se ejecuta la obra más importante de infraestructura de la Cuarta

Transformación para detonar el sur, el Tren Maya", enfatizó.

Expuso que con esa obra se va a unificar la región, saldar la deuda histórica con los estados con mayor retraso y se crearán nuevos empleos, seguros, que no compitan ni deterioren la salud. "Eso es también el porvenir, asumir la rectoría de nuestro destino", refirió.