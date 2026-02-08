Importarán larvas contra barrenador

Ciudad de México.- A nueve meses del veto al ganado mexicano por parte de Estados Unidos debido a la aparición del gusano barrenador, el gobierno de México incrementará los esfuerzos para combatir esta plaga con la importación de 110 millones de larvas de moscas estériles y material biológico.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) lanzó una licitación para la contratación de un servicio de despacho aduanero para la importación de huevecillos de mosca del Mediterráneo todos los días del año desde territorio guatemalteco a la Planta Moscamed, e importación semanal de pupas estériles del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), todos los días del año desde Panamá a diferentes sitios en territorio mexicano.

Se informó que el 30 de enero pasado, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de Senasica decidió entregar este contrato a la empresa Agencias Aduanales Arjo S.A. de C.V. por un monto de 9 millones 487 mil pesos.

Desde el 11 de mayo del año pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del aumento de casos de gusano barrenador en reses a pie.

El Senasica reforzó esta semana el Operativo de Emergencia para la contención del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y la Huasteca Potosina.

Como parte de la estrategia integral, en ese periodo se liberaron más de 261 millones de moscas estériles —una medida también clave para la contención de la plaga— en la zona.

El personal técnico del Senasica atendió casos, recorrió más de mil 600 rutas sanitarias, revisó más de 80 mil animales y aplicó tratamientos preventivos durante enero para reducir el número de casos activos.

Además, fortaleció el control de la movilización de ganado a través de puntos de inspección sanitaria itinerantes en coordinación con autoridades estatales, asociaciones ganaderas y cuerpos de seguridad, a fin de evitar la propagación de la plaga a otras regiones.