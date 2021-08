Improvisación y ocurrencias persisten en plan de regreso a clases. PAN

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, advirtió que pese a que el gobierno federal tuvo meses para planear y preparar las condiciones adecuadas para que las niñas y los niños regresaran a clases presenciales sin riesgos de contagios por la presentación del Covid-19, no lo hicieron.

A través de un comunicado, afirmó que el decálogo emitido por la SEP para el regreso "seguro" a las aulas "carece de solidez en aspectos sanitarios, administrativos y académicos", y se basa en la improvisación y las ocurrencias.

"En pleno auge de la tercera ola del Covid-19 y a solo 15 días del regreso de las niñas y los niños a las clases presenciales, una vez más el gobierno federal ha confirmado que su principal estilo para manejar los asuntos nacionales son la improvisación y las ocurrencias", apuntó.

Cortés Mendoza señaló que el regreso a las aulas no es lo que está a debate, sino las condiciones; "tendrían que ya estar vacunados con las dos dosis todos los maestros y personal, así como los niños y adolescentes mayores de 12 años".

"Es importante el regreso a las escuelas, con un plan que busque recuperar el tiempo perdido, con la enseñanza directa de las y los maestros para los estudiantes, y la necesaria convivencia entre estos", puntualizó.

El líder albiazul agregó que además de las vacunas, tampoco se han reparado las escuelas que fueron vandalizadas durante la pandemia, y que requieren pintura, puertas, baños, agua, luz, pizarrones, pupitres, entre otras cosas.

Cortés Mendoza dijo que es aún más sorprendente que el gobierno federal y la SEP no precisen los dos objetivos principales del regreso a clases; "cuál será el proceso de enseñanza-aprendizaje que permita recuperar el tiempo perdido durante la pandemia y cuál será el tan necesario proceso de convivencia (durante la tercera ola de Covid) entre los estudiantes".

"Por eso nosotros decimos que, para el regreso a las clases presenciales, el gobierno está siguiendo los mismos pasos que dio con el mal manejo de la pandemia, la seguridad y la economía, es decir, sin estrategia, diagnósticos y planificación, sino puras ocurrencias e improvisaciones", destacó.

El Presidente del PAN aseguró que este gobierno no ha sabido responder a los retos educativos en tiempo de la pandemia, ya que su apuesta por las clases impartidas por televisión "evidenció que al final del ciclo escolar pasado solo una minoría de los estudiantes tomaban sus estudios en casa mediante esta modalidad y miles de ellos, de plano, desertaron de la escuela".

Finalmente, Marco Cortés insistió en que el PAN está a favor del regreso a clases presenciales, "pero en contra de que se realice de manera negligente", "sin las condiciones óptimas y sin la planificación adecuada entre las autoridades educativas, los maestros y padres de familia".