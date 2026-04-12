Impune, venta en redes de fauna exótica

Ciudad de México.- La venta ilegal de fauna silvestre a través de internet es un delito que ha crecido en los últimos años, principalmente porque plataformas como Facebook y WhatsApp facilitan a los traficantes digitales blindar su identidad bajo el anonimato con la creación de perfiles fake. Y pese a los esfuerzos de las autoridades, los vendedores siguen evadiendo con éxito las redes que les tienden.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy Tamborrell, elaboró el 25 de junio de 2025 una guía para reportar esta venta ilícita de animales en redes sociales y plataformas de comercio virtuales.

En respuesta a una solicitud de información realizada por El Universal, Profepa detalló que de junio a diciembre de 2025 fueron inhabilitados 231 grupos, páginas y perfiles de Facebook por realizar acciones de compra-venta de animales silvestres o partes y derivados de animales muertos.

Entre las especies afectadas sobresalen monos araña, tigres, guacamayas, leones, tucanes, ninfas, búhos, loros, boas, pitones, camaleones, cenzontles, geckos, tortugas lagarto, entre otros.

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Lucía Hernández, activista ambiental, resaltó como un error que las autoridades ambientales se enfoquen solamente en atender el tráfico de aquella fauna clasificada como amenazada o en peligro de extinción, porque esto excluye al resto de especies del criterio prioritario de Meta.