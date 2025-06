Impune, violencia sexual en Sedena

Ciudad de México.- La impunidad en los delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres que forman parte del Ejército es desolador. Aunque en los últimos 12 años la Fiscalía General de Justicia Militar ha abierto 525 investigaciones por violación, hostigamiento sexual, abuso y acoso sexual, sólo ha conseguido 17 sentencias condenatorias, apenas 3.2% de los casos llevados a tribunales.

La información obtenida a través de la ley de transparencia revela también que ninguno de los ocho generales acusados de delitos sexuales ha sido sentenciado definitivamente, ya que han sido absueltos o las investigaciones se han archivado antes de llegar a juicio.

Sólo existe un registro corroborado de que se haya dictado sentencia en firme a un jefe militar: fue el del mayor Carmelo Patiño Nájera, quien fue condenado cuatro años después de que la soldado auxiliar peluquera Naybeth Arzate presentara en 2018 una denuncia en su contra por violación.

La soldado cuenta en entrevista que cuando quiso denunciar la violación ocurrida en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Gertrudis, Chihuahua, se enfrentó a la burocracia militar. De una oficina la mandaban a otra y luego a otra. Cansada de que durante tres meses la trajeran de aquí para allá, decidió desertar.

Posteriormente, la Dirección General de Derechos Humanos del Ejército la contactó para darle seguimiento, pero tuvo que reintegrarse para que su queja procediera. Naybeth no sabía que existía un protocolo de atención para casos como el suyo: “No es como que te protegieran o te dijeran: ‘Estos son tus derechos, tú puedes dar parte y si no te hacen caso aquí, puedes ir a otro lado’; no hicieron nada de eso”, se queja.

Según datos de la Fiscalía de Justicia Militar, información localizada en los correos filtrados por el grupo Guacamaya y expedientes del Poder Judicial de la Federación, en la mayoría de los 49 casos que involucran a jefes (coroneles, tenientes-coroneles y mayores) tampoco ha habido sentencia definitiva.

La revisión de expedientes muestra que las pocas sentencias de culpabilidad recayeron en militares de menor rango.