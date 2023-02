Imputados de L12 solicitarán reapertura de investigación

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Con opiniones divididas, abogados de las víctimas de la Línea 12 acudieron a una nueva audiencia en las salas orales del tribunal, en donde los imputados solicitarán la reapertura de la investigación.

El penalista Teófilo Benítez dijo que su defensa se opondrá a esta solicitud pues consideran un acto de mala fe para demorar la etapa intermedia de cara al juicio oral.

Señaló incluso que están conformes con la investigación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en donde el resultado fue que la falla se derivó de origen.

No descartó que en la etapa intermedia soliciten la presencia de Florencia Serranía, sin embargo, esto ya fue resuelto por el tribunal de apelación, quienes concedieron a la FGJ, no llamar a la exdirectora del Metro.

Al respecto, Christopher Estupiñan dijo que no se opondrán a lo solicitado por los abogados de los imputados entre ellos el ingeniero Enrique Horcasitas ex director del proyecto Metro, pues están en su derecho.

Refirió que tampoco se opondrán a que se amplíe la investigación complementaria otros seis meses más.

"Se tendría que discutir si se va a ampliar el periodo de investigación otros seis meses o no a petición de la defensa (...), es un derecho que tiene la defensa conforme al código Nacional de Procedimientos Pañales", explicó Estupiñan.